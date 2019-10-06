Google Pixel 4'te Pixel Nöral Çekirdeği Olacak

Google'ın gelecek amirali Pixel 4 için yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Pixel 4'te "Nöral Çekirdek" yer alacak.

  • Ercan Uğurlu
Google Pixel 4'te Pixel Nöral Çekirdeği Olacak

Bir başka gün, bir diğer Pixel 4 sızıntısı daha. Artık iyiden iyiye yaklaştığımız Google'ın gelecek telefonu Pixel 4 hakkında detaylar netleşiyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bilgilerle beraber, Google'ın yeni oyuncağında zaten Snapdragon 855 işlemci olacağını, 90Hz OLED ekrana sahip olacağını ve 6 GB RAM ile 2800 mAh (Pixel 4) ve 3700 mAh (Pixel 4 XL) kapasitesinde batarya bulunacağını öğrenmiştik. Yeni gelen bilgiler ise,  telefonlarda farkı özelliklerin daha yer alacağını gösteriyor.

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9to5Google'ın paylaştığı görsele göre, Google'ın Pixel 4 ve Pixel 4 XL modelinde Snapdragon 855 ile Pixel Neural Core da geliyor. Pixel Nöral Çekirdeği olarak da Türkçeleştirebileceğimiz bu özel çekirdek, Google'ın görüntüleri işlemek için sinir ağı tekniklerini kullanacağını vurguluyor. Bu sayede özellikle fotoğraf konusunda, telefonda daha iyi görüntüleme yetenekleri ile tanışacağız.

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Öte yandan Pixel 4 ve Pixel 4 XL'ın kutu içeriğini de paylaşan 9to5Google, kutuda, USB dönüştürme adaptörü, 18W şarj adaptörü, Switch adaptörü, SIM iğnesi ve hızlı başlangıç kılavuzu olacağını yazmış.  Kutuda herhangi bir USB-C kulaklık ise göremeyeceğiz.

Google, Pixel 4'ü 15 Ekim'de tanıtacak. Bakalım o zamana kadar daha ne gibi sızıntılarla karşılaşacağız.

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