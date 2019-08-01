Google Pixel 4'ten "Resmi" Bilgiler
Pixel 4 sızıntılarından sıkılan Google, beklenen telefonun bazı özelliklerini kendi açıkladı!
- Levent Öztürk
Google artık Pixel 4 hakkında çıkan sızıntılardan bıkmış olabilir. Firma ani yaptığı bir duyuru ile yeni üst seviye telefonunun iki büyük özelliğini açıkladı: hava-hareket kontrolü Motion Sense ve Face Unlock.
Bir tweet ve bir blog yazısı aracılığıyla Google iki özelliğin ana hatlarını sunarken, bu özelliklerin çalışmasını sağlayan yeni teknolojileri de tanıttı.
Motion Sense, Google'ın son beş yıldır üzerinde çalıştığını söylediği hareket algılayıcı radar Soli sayesinde mümkün kılınmış durumda. Görünene göre Soli, yaygın olan teknolojinin daha küçük ölçekli bir sürümü ama uçaklar ve gemiler yerine zarif ve karmaşık parmak hareketlerini algılamak için kullanılıyor.
Bu sayede şarkı veya uygulama değiştirmek gibi basit kontroller mümkün oluyor ve genel anlamda bu teknolojinin LG G8'in Hand ID hareket kontrolüne benzediği söylenebilir. İlginç bir şekilde Google, Motion Sense'in sadece "seçilmiş Pixel ülkelerinde" mümkün olacağını söylüyor.
Bununla beraber Samsung'un Galaxy S4'teki pek de kullanışlı olmayan "Air Gestures" özelliğini anımsattığı da söylenebilir. LG'nin ve Google'ın bu eski özelliği geri getirmesi ise bu özelliğin artık daha kullanışlı ve uygun bir seviyeye yaklaştığı anlamına geliyor olabilir. Ancak yine de, elimizi akıllı telefonun önünde sallamanın direkt olarak dokunmaktan daha iyi olması için önemli olan o kilit özellik hâlâ sunulmuş değil.
Daha normal olan özelliğe bakıldığında ise, Face Unlock temel olarak Apple'ın Face ID'si gibi çalışıyor ve telefona baktığınızda açılmasını sağlıyor.
Güvenlik açısından ise Google, her iki özelliğin de bilgileri yerel olarak kaydettiğini ve diğer Google hizmetleri ile paylaşmadığını söylüyor...
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