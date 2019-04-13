Google Pixelbook serisine devam edecek
Google, biraz farklı da olsa Pixelbook serisini devam ettireceğini doğruladı!
Google, daha önceki söylentilerin aksine, yakın zaman içerisinde Pixelbook ve Pixel Slate serileri için yeni laptop ve tabletler üretmeyi planladığını doğruladı.
Kısa bir süre önce Business Insider ile konuşan isimsiz kaynaklar, Pixelbook ve Pixel Slate gibi ürünlerden sorumlu olan Google Create bölümünden çalışanların geçici olarak diğer bölümlere kaydırıldığını ve bu yüzden de muhtemelen bu tür donanım geliştirmelerinin rafa kaldırılmış olabileceğini söylemişlerdi.
Ancak Google, The Verge ile yaptığı görüşmede bu donanım bölümünün yolda yeni notebook ve tabletlerinin olduğunu söyledi. Ancak Google, bu donanımların varlıklarını doğrulamak dışında detay vermedi. Bu ürünlerin henüz göreceli olarak erken geliştirme dönemlerinde olabilecekleri düşünülürse, bunun pek de sıradışı olduğu söylenemez.
Bu durum, Google'ın Cloud Next 2019'da "İşletmeler için Google Donanımı" konusunda bir seans düzenlediğini ve Pixelbook ile Pixel Slate'ten farklı çalışarak hareket-halinde-çalışma konusunda yeni atılımlar yapan yeni cihazların yolda olduğunu söylediğini belirten 9 to 5 Google'ın haberi ile de desteklenmekte.
Başka bir deyiş ile Google, bu yeni cihazlar ile işletme dünyasını hedefliyor gibi gözüküyor. Tabi ki bunun anlamı tüketicilerin bu cihazları alamayacakları olmayacak...
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