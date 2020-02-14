Google Play Protect, Kullanıcıları İşte Böyle Korudu!

Google'ın Android'e yönelik zararlı engelleme işlevi Play Protect, bakın 2019 yılı boyunca neler başardı...

Play Protect, 2019'da 1,9 Milyar Kez Engelledi

Google, güvenlik hizmeti Play Protect'in geçen sene boyunca 1,9 milyar zararlı içeren yüklemeyi engellediğini açıkladı.

Zararlı uygulamaların Android'li telefonlara Play Store dışındaki kaynaklar yüklenmeye çalışıldığı belirtiliyor. Bu kaynaklar arasında üçüncü parti mağazalar, çevrimiçi kumar siteleri ve yetişkin içerikli siteler var. Google Play Protect, her zararlıyı yakalamasa da, güvensiz birçok uygulamanın yüklenmesine engel oluyor.

2018'de çıkan Play Protect, Android'li cihazlarda yüklü olan uygulamaları sürekli olarak tarayarak güncellemeler tarafından bozulmadığını doğruluyor. İşlev, üçüncü parti uygulama mağazalarından veya dışarıdan yüklenen uygulamaları da tarıyor. Google, 2017 ve 2018'de günde 50 milyardan fazla uygulamayı taradığını, şu anda bu sayının 100 milyara yükseldiğini söylüyor.

Firma, algılama sistemlerini geliştirmek üzere yeni yollar keşfetmeyi sürdüreceğini belirtiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Zorunlu Trafik Sigortasının avantajları

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hakan Muhafız 3.sezon ne zaman? Hakan Muhafız 3.sezon oyuncuları kimler?
Çinliler Corona Virüsü'ne karşı köpeklerine de maske takmaya başladı
İnsanlık tarihini değiştirecek şaşırtan keşif! Batı Afrika'da "hayalet" nüfus ortaya çıktı
Facebook'ta "Tanıyor Olabileceğin Kişiler" listesi ile öz babasını buldu
Günün En çok Okunanları
EA'den, Need for Speed Oyunları İçin Yeni Dönem Kararı!
Galaxy Note 20'nin Ekranı Arka Yüzüne Kadar Kıvrılabilir
Emotet Trojanı'nın Yeni Sürümü WiFi Ağlarında Yayılıyor
ABD Makhemesi, Apple'ı Reddetti!
Google Play Protect, Kullanıcıları İşte Böyle Korudu!

 

 