Google Play Protect, Kullanıcıları İşte Böyle Korudu!

Google, güvenlik hizmeti Play Protect'in geçen sene boyunca 1,9 milyar zararlı içeren yüklemeyi engellediğini açıkladı.
Zararlı uygulamaların Android'li telefonlara Play Store dışındaki kaynaklar yüklenmeye çalışıldığı belirtiliyor. Bu kaynaklar arasında üçüncü parti mağazalar, çevrimiçi kumar siteleri ve yetişkin içerikli siteler var. Google Play Protect, her zararlıyı yakalamasa da, güvensiz birçok uygulamanın yüklenmesine engel oluyor.
2018'de çıkan Play Protect, Android'li cihazlarda yüklü olan uygulamaları sürekli olarak tarayarak güncellemeler tarafından bozulmadığını doğruluyor. İşlev, üçüncü parti uygulama mağazalarından veya dışarıdan yüklenen uygulamaları da tarıyor. Google, 2017 ve 2018'de günde 50 milyardan fazla uygulamayı taradığını, şu anda bu sayının 100 milyara yükseldiğini söylüyor.
Firma, algılama sistemlerini geliştirmek üzere yeni yollar keşfetmeyi sürdüreceğini belirtiyor.
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