Google Play Strore'da Sürpriz Değişiklik!

Google, ilginç bir hamleyle Android'de güncellenen uygualmaları sıralayan bildirimleri kapattı. Şimdiye kadar Play Store'dan yüklediğiniz uygulamalar güncellendiğinde bununla ilgili bir bildirim, bildirim panelinde görüntüleniyordu.
Değişikliğin fark edilmesi, bu bildirimi görmeyen kullanıcıların şikayetleri sayesinde ortaya çıktı. Ardından bir Google yetkilisi, Android Police'e ulaşarak Play Store'un güncellenen uygulamalara ait bildirimleri artık göstermediğini doğruladı. Bildirimler, mağazadan kendiniz güncellediğiniz uygulamalarda için de gösterilmiyor.
Uygulama yüklendiğinde görünen bildirimler yerini koruyor ancak kurulum tamamlandığında kendiliğinden yok oluyor.
Google, bu uyarıların gereksiz olduğunu ve çoğu kullanıcının güncelleme uyarılarına dikkat etmediğini düşünüyor olsa gerek. Uygulama güncellemelerini takip etmeyi seviyorsanız, artık bunun için düzenli olarak Play Store'u açmanız gerekecek. Alternatif olarak otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmayı da tercih edebilirsiniz.
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