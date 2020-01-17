Google Play Strore'da Sürpriz Değişiklik!

Google, Android'in uygulama mağazasıyla ilgili küçük ama pek de beklendiğini söyleyemeyeceğimiz bir değişiklik yaptı!

Play Strore, Güncelleme Bildirimlerini Gizledi!

Google, ilginç bir hamleyle Android'de güncellenen uygualmaları sıralayan bildirimleri kapattı. Şimdiye kadar Play Store'dan yüklediğiniz uygulamalar güncellendiğinde bununla ilgili bir bildirim, bildirim panelinde görüntüleniyordu.

Değişikliğin fark edilmesi, bu bildirimi görmeyen kullanıcıların şikayetleri sayesinde ortaya çıktı. Ardından bir Google yetkilisi, Android Police'e ulaşarak Play Store'un güncellenen uygulamalara ait bildirimleri artık göstermediğini doğruladı. Bildirimler, mağazadan kendiniz güncellediğiniz uygulamalarda için de gösterilmiyor.

Uygulama yüklendiğinde görünen bildirimler yerini koruyor ancak kurulum tamamlandığında kendiliğinden yok oluyor.

Google, bu uyarıların gereksiz olduğunu ve çoğu kullanıcının güncelleme uyarılarına dikkat etmediğini düşünüyor olsa gerek. Uygulama güncellemelerini takip etmeyi seviyorsanız, artık bunun için düzenli olarak Play Store'u açmanız gerekecek. Alternatif olarak otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmayı da tercih edebilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Dünyada bir eşi daha yok! 100 milyon yaşında ve korunmuş halde bulundu!
Günün En çok Okunanları
PC Satışları, 7 Yıl Sonra İlk Kez Yükseldi!
Chrome'dan Üçüncü Parti Çerez Hamlesi
Instagram Direkt Mesajları Masaüstüne Geliyor
Galaxy S20 için Bir İyi, Bir de Kötü Haber Var!
Bazı iPhone 12'lerin RAM Miktarı Şaşırtabilir!

 

 