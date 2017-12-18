Google, Project Tango'yu Kapattı, ARCore'a Geçti!
Google, büyük önem verdiği projesi Project Tango'yu resmi olarak sonlandırdı! Ama onu devam ettirecek bir teknoloji de var!
Google, 2014'te telefonlara artırılmış gerçeklik yetenekleri taşımayı amaçlayan Project Tango'nun fişini çekti. Proje, telefonun konum ve derinliği daha iyi algılayarak gerçek hayatın üzerine nesneler yerleştirmek gibi işlevler sunabiliyordu.
Project Tango zamanının ötesini hayal ediyordu ancak Google'ın üzerinde çalıştığı ARCore ve Apple'ın ARKit'i aynı işlevleri sunuyor. Bu teknolojiler sayesinde odanızın bir videosunu çekip, duvarı bir dinozorun kırdığını görebiliyorsunuz. Üstelik bu yetenekler Tango'daki gibi belirli telefonlara değil, her telefona gelebilir.
Modern akıllı telefonlar, artırılmış gerçeklik için gerekli hesaplamaları ve algılamaları yapacak işlem gücüne ve sensörlere sahipler. Özel donanımlara dayanan Project Tango'nun ölüm sebeplerinin başında bu geliyor.
Google, bir tweet ile yaptığı açıklamada Tango'ya sunduğu desteği 1 Mart 2018'de sonlandıracağını söyledi ve Tango'ya katkıda bulunan topluluğa ve geliştiricilere teşekkür etti. Firma, bu yolculuğa ARCore ile devam etmek için sabırsızlandığını belirtiyor.
Pixel 2 ve the Galaxy S8 ile çalışabilen ARCore, geliştiricilere ihtiyaç duyduğu artırılmış gerçeklik ayrıcalıklarını sunuyor. ARCore'u destekleyen cihazların sayısının yakın gelecekte artması bekleniyor.
Apple ve Google'ın AR alanındaki ciddi çalışmaları, tek bir şeyin sinyalini veriyor: Yakında AR hakkında çok daha fazlasını duyabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın