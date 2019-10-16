Google Recorder Sessizce Geldi
Google'ın yeni uygulaması, konuşmaları metne dönüştürerek kullanıcılarına büyük bir yardım sağlayabilir.
Dünkü Google Pixel 4 tanıtımından önce sızan şeylerden bir tanesi, Google Recorder idi. Büyük bir sürpriz olmasa da Google Recorder, gazetecilerin, öğrencilerin ve konuşmaları kaydedip metne dönüştürmek isteyenlerin çok işine yarayacak bir uygulama.
Google Recorder, sesleri telefonunuz ile kaydedip, bunları aranabilir ve düzenlenebilir metinlere çeviren bir uygulama. Çevrimdışı çalışabilen uygulamanın diğer ses kayıt uygulamalarından farklı, metne dönüştürme işini internet bağlantısı olmadan yapabilmesi. Uygulamaya "sesi metne çevir" demenize bile gerek yok, çünkü bunu kendiliğinden yapıyor.
Bu tür tanıtımlara şüpheyle yaklaşmak gerekse de, Google'ın tanıtımında uygulama oldukça başarılıydı ve çok hızlı, hatasız sonuçlar üretti. Uygulamanın ortam gürültüsü yüksek olduğunda nasıl bir performans göstereceği merak konusu.
Uygulamanın diğer özellikleri arasında kedi sesi, kuş sesi, ıslık, gülme, telefon sesi gibi sesleri kayıtlar içinde arayabilmek de var. Kaydı tamamladığınızda konumunuzu kayda ekleyebiliyor ve bir başlık belirleyebiliyorsunuz. Kaydettiğiniz sese göre Gmail stili öneriler sunulması, oldukça hoş.
Google Recorder, şimdilik sadece Pixel 4'te kullanılabiliyor. Ancak sızan APK dosyası, uygulamanın sorunlu da olsa OnePlus 5T gibi cihazlarda çalışabildiğini gösteriyor. Buradan uygulamanın teknik özelliklerden çok, reklam amaçlı olarak Pixel'e dahil edildiği anlaşılıyor. Yani Google Recorder, zamanla diğer Android'li telefonlara gelebilir. Bununla birlikte minimum gereksinim olarak Android Pie'ın listelediğini söyleyelim.
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