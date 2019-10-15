Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL Tanıtıldı!
Google'ın yeni nesil telefonları, New York'taki etkinlikte tanıtıldı! İşte Pixel 4 ve Pixel 4 XL'nin en önemli özellikleri...
Google, yeni Pixel 4 ve Pixel 4 XL'yi bugün New York'ta düzenlediği Made by Google etkinliğinde tanıttı.
Tanıtım gününe kadar bolca sızan telefonlar hakkında bilmediğimiz şey, neredeyse yoktu ancak yine de neler getirdiklerine bir bakalım. Pixel 4 ve 4 XL'nin Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti, 6GB RAM, 64GB veya 128GB depolama alanı, 12MP + 16MP arka kamera gibi birçok ortak noktası bulunuyor. İki telefonun bir başka ortak noktası, Google'ın yeni Soli radar sistemine yer vermesi. Bu teknoloji, yüz ile kilit açma, Motion Sense hareketleri gibi işlevleri mümkün kılıyor. Pixel 4'ün yüz ile kilit açma işlevi hem çok hızlı çalışıyor, hem de diğer Android'li telefonlardaki benzer işlevlere kıyasla daha güvenli. Motion Sense ise Pixel 4'ün üzerinde elinizi sallayarak belirli işlevleri kontrol etmenizi sağlıyor. Alarmı susturmak, YouTube gibi uygulamalarda medyayı kontrol etmek, bu işlevlerden bazıları.
5,7 inçlik Pixel 4'ün sunduğu ekran çözünürlüğü 2200x1080 iken Pixel 4 XL, 6,3 inç ekranında 3200x1800 çözünürlüğe ulaşıyor. İki telefon da 90Hz OLED ekranla geliyor.
Pixel 4'teki Google Asistan, Google sunucularına ulaşmadan çalışabiliyor. Bu sayede asistanın daha hızlı tepki verdiğini hissedebiliyorsunuz.
Bugün ön siparişe sunulan telefonların sevkiyatı 22 Ekim'de başlayacak. Pixel 4'ün fiyatı 799 dolardan başlarken Pixel 4 XL'nin fiyatı 899 dolardan başlıyor. İki telefon da yeni müşteriler için üç ay ücretsiz 100GB bulut depolama alanı ve Google One ile geliyor.
Google bugünkü etkinlikte yeni kablosuz kulaklığı Pixel Buds 2'yi ve Pixelbook Go'yu da tanıttı. Firmanın ilk gerçek kablosuz kulaklığı Pixel Buds 2, 2020 ilkbaharında satışa sunulacak. 13,3 inçlik Chrome OS'lu yeni bir laptop olan Pixelbook Go ise 649 dolardan başlayan fiyatıyla ön siparişe sunulmuş durumda.
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