Google, Saat Planlarını Neden İptal Etti?
Yeni bir rapor, Google'ın akıllı saat üretmekten birkaç sene önce, işte bu nedenle vazgeçtiğini söylüyor!
Google'ın kendi donanımını üreteceği, 2016'da sadece bir dedikoduydu. Ancak firma ekim ayında ilk Pixel telefonunu tanıttığında, konuşulanların sadece dedikodu olmadığı anlaşıldı. Firma artık her sene bir Made by Google etkinliği düzenliyor ve bu etkinliklerde yeni telefonlarını ve ürünlerini tanıtıyor.
Her sene çıkan "Google kendi Pixel akıllı saatini yapacak" dedikoduları ise özenle yanlış çıkmaya devam ediyor. Business Insider'ın yeni bir raporu, neden böyle olduğuna açıklık getiriyor. Rapora göre Google, gerçekten kendi akıllı saatini üretmek istedi ancak 2016'da bazı sorunlar nedeniyle cihazı iptal etti. Bu sorunlar, cihazın telefonla eşitlenme sorunları gibi çeşitli sorunlar yaşamasıydı.
Google'ın donanım bölümünün üst yöneticilerinden Rick Osterloh, Pixel markasının itibarının böyle bir ürün tarafından zedelenmesini istemediği söyleniyor. Google şu sıralar Wear OS ile de pek ilgilenmiyor ve sadece küçük yenilikler yapıyor. Mart 2014'te duyurulan Android Wear, bir buçuk sene önce Wear OS'a dönüşmüştü ve o zamandan beri firma için önceliğini kaybetmiş gibi görünüyor. Bu yüzden Google'ın yakın bir gelecekte akıllı saat üretmesi beklenmiyor.
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