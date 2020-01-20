Google, Stadia İçin Yeni Güncellemeler Planlıyor

Kasım ayında Google Stadia hizmete girdiğinde, büyük bir memnuniyetle karşılanmasa da, başarısız olduğu söylenemez. Bu hizmet, oyuncuların yeni oyunları çok az donanım masrafı ile oynamalarına imkan tanıyor ve bunun için yapılması gereken tek şey, giriş yaptıktan sonra Chrome'u, bir uygulamayı veya Chromecast'ınızı açmak. Böylece oyun oynamaya anında hazır oluyorsunuz. Ancak ilk kullanıcılar, gecikmelerden, düşük çözünürlüklü görsellerden, eksik özelliklerden ve az sayıdaki oyun seçeneğinden yakınıyordu. Google, Stadia'nın bu büyüme ağrılarını çözmek amacıyla, bu yıl için tam belirli olmayan ancak etkili gözüken bir yol haritası çizdi. Bu yol haritasının en öne çıkan noktalarından biri de, yeni eklenen 120 oyun oluyor.
Önümüzdeki birkaç ay içerisinde masaüstü kullanıcıları 4K'da oyun akışı yapabilecekler. Tabii ki bu noktada daha yüksek özellikleri kullanmanın daha fazla gecikme (lag) sebebi olup olmayacağı sorusu doğuyor. Bunun genel bir şikayet alanı olduğu ve özellikle her karenin kritik olduğu shooter oyunlarını sevenler için önemli bir problem olduğu düşünülürse, Google'ın gecikme sorunlarını azalmak üzerine çalışıyor olması mümkün. Ayrıca bu süre içerisinde Stadia kontrol kolunu almış olan kullanıcılar da en sonunda Chrome'un masaüstü sürümü üzerinden kablosuz bağlantı ile kolu kullanabilecekler. Şu anda kol, garip bir şekilde masaüstünde USB-C kablosu olmadan çalışmıyor ancak bunun çoğu kişi için aşırı önemli bir sorun olmadığı tahmin edilebilir.
Mobil tarafta ise Stadia daha fazla Android telefon için destek sunmaya başlayacak. Başlangıçtan beri uygulamayı çalıştırabilen Android telefonlar sadece Google'ın kendi Pixel telefonlarıydı. Ancak piyasada çok daha fazla Android telefon bulunuyor ve bu yüzden Samsung Galaxy serisi gibi telefonlara uygulama desteği gelmesi, Google'ın kullanımı arttırması için etkili bir yöntem olacaktır.
Oyunlar anlamında ise Google, yılın ortasına kadar 10 tane yeni, zamanlı özel (belirli bir süre boyunca sadece bu platformda yer alacak) oyunun sunulacağını ve firmanın platformun her yıl birkaç oyunu bedavaya sunmanın yanı sıra yüksek özelliklerle akış imkanı tanıyan ücretli üyelik hizmeti Stadia Pro için Şubat oyunlarını bu ayın ilerleyen zamanlarında duyuracağını söylüyor.
Stadia'nın yaşadığı ılımlı ancak etkileyici olmayan karşılama düşünülürse, platformun alacağı hemen her güncellemenin – özellikle performans güncellemelerinin – daha fazla oyuncuyu Google'ın platformuna doğru çekmeye yardımcı olacağı kesin. Stadia oldukça yüksek hedefe sahip bir proje ve hatta platformun ihtiyaç duyduğu teknoloji alt yapısının henüz bulunmadığı bile iddia edilebilir. Ancak oyun konsollarına veya bilgisayarlarına büyük paralar yatırmak istemeyen kişiler için, Stadia kısa süre içerisinde "yeterince iyi" bir alternatife dönüşebilir.
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