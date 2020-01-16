Google Stadia ve Microsoft xCloud Nasıl Çalışıyor?

PC veya konsol almak yerine aylık bir ücret ödeyerek oyun oynamak, yani bulut tabanlı oyun oldukça ilginç bir fikir. Bu, oyunları kendi donanımınız yerine sunucuda çalıştırmanız, size gönderilen görüntüyü TV'nize veya monitörünüze yansıtmanız anlamına geliyor.
Dolayısıyla yine bir tür donanıma ihtiyacınız var ancak bu donanım, en son oyunları çalıştıracak kadar güçlü olmak zorunda değil. Güçlü olması gereken belki de tek şey, internet bağlantınız. Aksi halde gecikmeler ve görüntü kalitesindeki düşüş, oyun deneyimini olumsuz etkileyecektir. Bunun yanında oyunları iyi bir monitörde oynamak isteyebilirsiniz.
Bulut Oyunlar Nasıl Çalışıyor?
Bulut oyun hizmetleri arasında bazı farklar bulunuyor. Tüm bulut tabanlı oyun hizmetlerinin ortak noktası, bu hizmetlerin güçlü bir altyapıya ihtiyaç duymaları. Oyun tutkunları, bu hizmetlerde oynadıkları oyunu "Ultra" ayarlarda, herhangi bir gecikme yaşamadan oynamayı bekliyorlar. Bu ise sunucuların ciddi bir yük altında kalması demek.
Bulut tabanlı oyun hizmetlerinin tamamı, bu nedenle yüksek performanslı sunuculardan faydalanıyor ve en müthiş donanımları kullanıyor.
Aşağıda Google ve Microsoft'un bulut oyuna nasıl yaklaştıklarına bakacağız.
Google Stadia
Kasım 2019'da hizmet vermeye başlayan Google Stadia, oyun hizmeti dünyasını değiştirmeyi umuyor. Google Stadia arayüzüne Google Chrome web tarayıcısı üzerinden, akıllı telefonlardan, Chromecast Ultra kullanarak veya akıllı TV uygulamasıyla ulaşılabiliyor.
Google Stadia, arka planda özel bir 2,7GHz Intel işlemci, AMD Vega mimarisini temel alan özel bir AMD GPU kullanıyor. AMD Navi geldiğinde grafik donanımının yükseltilmesi bekleniyor.
Google Stadia ilginç biçimde YouTube ile derinden bütünleşiyor. Örneğin YouTube üzerinden bir Stadia oyununu izleyen oyuncu, aynı oyunu çalıştırıp, oyundaki aynı yerden devam edebiliyor. Bu özellik, Google Stadia'ya rakipleri karşısında eşsiz bir avantaj kazandırıyor.
130 dolara satılan Google Stadia'nın ek oyun kumandası için 70 dolar ödemeniz gerekiyor. Ek oyunlara ulaşmak, en iyi akış kalitesine ve diğer özelliklere ulaşmak isterseniz, aylık 9,99 dolarlık bir üyelik ücreti de var. Tüm bunların çok ucuz olduğu söylenemez.
Microsoft xCloud
Xbox sahiplerine bir seçenek olarak sunulan Project xCloud, şu an Xbox oyunlarını Android'li telefonunuza veya tabletinize yansıtmanıza izin veriyor. Bu sırada Microsoft'un Azure bulut bilişim hizmetleri kullanılıyor. iOS'a yönelik işlevler ise yolda.
xCloud'un Google Stadia'dan farkı, sahip olduğunuz Xbox oyunlarıyla çalışması. Test aşamasında xCloud'u denemek için bir Xbox'a sahip olmanız bile gerekmiyordu.
xCloud, Xbox sisteminizin bir uzantısı olarak çalıştığından ek bir donanıma ihtiyaç duymuyor. Bluetooth Xbox kumandanız varsa, bunu bulut oyun cihazıyla eşleştirip, burada kullanmaya devam edebilirsiniz. Hizmetin fiyatıyla ilgili bir bilgi ise şimdilik yok.
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