Google, Tartışılan Chrome Kararını 2 Yıl İçin Ertelediğini Duyurdu

Gizlilik ve reklam arasında bir denge bulmaya çalışan Google, Chrome için aldığı ve çok tartışılan kararı erteledi. Chrome, en az iki yıl boyunca çerez engelleme yapmayacak!