Google, Tartışılan Chrome Kararını 2 Yıl İçin Ertelediğini Duyurdu

Google, hem son kullanıcıların, hem de web yayıncılarının zarar görmemesi için, Chrome için üçüncü taraf çerezlerin engellenme planlarını 2023'ün sonuna kadar erteledi.
1994 yılında bir Netscape mühendisi tarafından icat edilmelerinden bu yana, çerezler, kullanıcıların ziyaret ettikleri sitelere dayalı olarak dolaylı veri toplamanın bir yolu olarak kullanılıyor. Pazarlamacılar ve reklamcılar daha sonra bu verileri satın alıyor ve kişiselleştirilmiş reklamlar gibi özel hizmetler vermek için kullanıyor.
Bununla birlikte, üçüncü taraf çerezleri, kullanıcıları çevrimiçi izlemeye yol açabilecek profiller oluşturmak için de kullanılabiliyor. Bu nedenle Google, geçen yıl bu sistemi değiştirmeyi planladığını açıklamıştı.
Google, çerezleri kullanarak bireysel profiller oluşturmak yerine, binlerce kullanıcıyı tarama alışkanlıklarına göre kohort adı verilen gruplara yerleştiren Federated Learning of Cohorts veya kısaca FLoC adlı yeni bir izleme sistemini tanıtmıştı. FLoC, diğer tarayıcı üreticilerinin ve teknoloji firmalarının direnişiyle karşılaştı. Muhtemelen bu direniş Google'ın üçüncü taraf çerezlerini aşamalı olarak kaldırma planını geri çekmeye karar vermesinin nedeni.
Google'ın üçüncü taraf çerezlerini engelleme planı, çevrimiçi kullanıcıların gizliliğini koruyan ve aynı zamanda web yayıncılarının para kazanmaya devam etmesine izin veren web teknolojileri oluşturmayı amaçlayan Privacy Sandbox girişiminin bir parçası. Şu anda çerezler için yeni bir düzenleme yapılmayacak gibi görünüyor. Bu konudaki yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
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