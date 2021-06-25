Android Uygulamaları, Windows 11 Altında Nasıl Çalışacak?

Microsoft dünkü tanıtım etkinliğinde Windows 11 işletim sistemini duyurdu. Yeni güncelleme görsel bir revizyon, üretkenlik iyileştirmeleri ve daha fazlasını getiriyor.
En dikkat çekici yeniliklerden biri de, Microsoft'un yeni güncellemeyle birlikte Windows 11'e Android uygulamaları için yerel destek getiriyor olması. Microsoft bu amaçla Amazon ile ortaklık kuruyor ve Android uygulamalarını Microsoft Store'da, Amazon App Store aracılığı ile sunacak. Yeni güncelleme ile kullanıcılar TikTok, Pinterest, Kindle ve daha fazlası gibi Android uygulamalarını indirip yükleyebilecekler. Ayrıca bunlar, kullanıcıların onları görev çubuğuna sabitlemelerine, diğer uygulamalarla bağlantı kurmalarına, yeniden boyutlandırmalarına ve daha pek çok şeye olanak tanıyan Windows uygulamaları gibi davranacak.
Microsoft, Android uygulamaları entegrasyonunu Windows 11'e getirmek için Intel'in Bridge teknolojisini kullandığını belirtti. Ancak bu etkinlikte detaylı bir açıklama yapılmadığı için entegrasyonun tam kapsamını bilmiyoruz.
Microsoft, uygulamaları sunmak için Amazon'u kullanmayı planlıyor ve bu yüzden kullanıcılar, Google'ın uygulamalarına ve hizmet paketine sahip olamayacaklar. Microsoft'un Windows 11'e Google uygulamaları ve Google Play Hizmetleri için nasıl destek eklemeyi planladığı henüz belli değil.
Neyse ki Microsoft, ilk Windows 11 derlemesini önümüzdeki hafta Insider'lara yayımlamayı planlıyor. Derleme yayınlandıktan sonra, Windows 11'de yerel Android uygulamaları desteğiyle ilgili merak edilen bazı soruların cevapları alınabilecek.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Bu gerçekten çok önemli bir gelişmedir. Microsoft'u bu konuyla ilgili olarak tebrik ediyorum...