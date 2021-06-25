Android Uygulamaları, Windows 11 Altında Nasıl Çalışacak?

Microsoft'un Windows 11'e Android uygulamaları desteği getirmesi herkes için büyük bir sürpriz oldu. Peki Android uygulamaları, Windows 11 altında nasıl çalışacak, nasıl indirilecek?

  • Levent Öztürk
Android Uygulamaları Windows 11'de Nasıl Çalışacak

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Bu gerçekten çok önemli bir gelişmedir. Microsoft'u bu konuyla ilgili olarak tebrik ediyorum...

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