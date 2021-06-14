Google, Tartışmalı Chrome Özelliğinden Vazgeçtiğini Açıkladı

Şu an dünyanın en popüler web tarayıcısı konumunda olan Chrome, geçtiğimiz sene Google tarafından alınan bir kararla tartışmalı pozisyona gelmişti. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında URL gizleme özelliğini Chrome 86 için duyuran Google, bu yeni özellik ile beraber adres çubuğunda ziyaret edilen sitenin ana URL'sine yer veriyor, alt sayfalarda gezindiğinizde bunu göstermiyordu. URL'nin tamamını görebilmeniz için imleci ancak adres çubuğunun üzerine getirmek gerekiyordu.
Bu duyuru tartışmalara yol açtıktan sonra Chrome bu özelliği test edebilmeleri için bazı kullanıcıların geri bildirimlerine açmıştı. Google'ın bunu yapmasındaki sebep, adres çubuğundaki karmaşayı ortadan kaldırmak ve ziyaret edilen ana web sitesinin göz önünde durmasını sağlamak. Google böylece kullanıcıların meşru bir siteyi ziyaret ettiklerini, kötü amaçlı bir sitede olup olmadıklarını anlamalarını kolaylaştırma düşüncesi güdüyordu.
Google'ın bu URL denemesi iyi niyetli olsa da, test grubu tarafından da iyi karşılanmamış olacak ki, şirket bu özelliği iptal etme kararı aldı. Böylece Google, Chrome'un adres çubuğunda ziyaret edilen URL'leri tam olarak göstermeye devam edecek.
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