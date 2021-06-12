1953'te yayınlanan kitapta Elon detayı! Mars'a gideceğini nasıl bildiler?

SpaceX'in CEO'su ve kurucusu Elon Musk, 2024'te insanların Mars'a ayak basacağını ilan etmişti. Musk'a göre insanlığın geleceğini kurtarmanın tek yolu uzayı kolonileştirmek.
Musk, Nisan ayı ortasında attığı tweette, "Hayatı çok gezegenli hale getirirsek, Dünya'da bazı bitki ve hayvanların yok olacağı, ancak Mars'ta hala hayatta oldukları bir gün gelebilir." demişti.
If we make life multiplanetary, there may come a day when some plants & animals die out on Earth, but are still alive on Mars— Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2021
Elon Musk'ın Kaderinde Yazılı
Peki Elon Musk ve Mars konusu kaderde mi var? Von Braun'un 1953 tarihli "Mars Projesi" adlı kitabında, Elon isimli bir kişinin insanları Mars'a götürme planlarını öngörüldüğü ortaya çıktı.
30 Aralık'ta Musk, Twitter'da "Genç Frankenstein"dan popüler bir satırdan alıntı yapmıştı: "Kader, kader. Benim için bundan kaçış yok."
Destiny, destiny— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2020
No escaping
that for me
Musk'ın alıntısı, aslında her insanın yaşamının ya ilahi tasarım ya da genetik tarafından önceden belirlenmiş olduğu kader hakkındaki fikirlere atıfta bulunuyor.
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"1953'te Yayınlanan Kitabı Biliyor Muydunuz?"
Konu ile ilgili Twitter'da şaşırtıcı şeyler ortaya çıkarıldı. Toby Li adlı bir Twitter kullanıcısı, Musk'ın tweet'ine yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:
"Kader hakkında konuşurken, Von Braun'un 1953 tarihli "Mars Projesi" kitabının, insanları dünyaya getirecek olan Elon adlı bir kişiye atıfta bulunduğunu biliyor muydunuz? Mars mı? Oldukça delice."
Speaking about destiny, did you know that Von Braun's 1953 book "Mars Project," referenced a person named Elon that would bring humans to Mars? Pretty nuts pic.twitter.com/m28yFU4Ip6— Toby Li (@tobyliiiiiiiiii) December 30, 2020
Kullanıcı, Alman Amerikan uzay mühendisi ve uzay mimarı Wernher Von Braun tarafından yazılmış olan kitaptan bahsediyordu. "Bir Teknik Tale Mars Projesi"
Kitapta Yer Alan Detaylar
Bu kitap standart bir deneme değildi. Ortalama bir okuyucuya Soğuk Savaş'ta Mars'a yapılacak bir gezinin nasıl görünebileceğini açıklıyordu.
Aslında kitapta geçen cümleler tamamen Toby Li'nin anlattığı gibi değil. Kitaba göre Elon adlı bir kişi insanlığı Mars'a götürecek denmiyor. Daha ziyade olayların lideri "Elon" olacak deniyor.
Söz konusu paragraf şöyle diyor: "Mars hükümeti, lideri beş yıllığına genel oyla seçilen ve 'Elon' adlı on adam tarafından yönetiliyordu. Parlamentonun iki kanadı, Elon ve kabinesi tarafından uygulanacak yasaları çıkardı."
Yeah it's real. This is the English transcript of the same book ... But "Elon" referred by Von Braun in the book isn't the name of the person but rather the name of the position something like an elected meritocratic president pic.twitter.com/GADiMJHxLp— Pranay Pathole (@PPathole) December 30, 2020
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