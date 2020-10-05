Google'dan, Teknoloji Mezarlığına Yeni Üye: Daydream de resmi olarak "öldü"

Google, bundan 4 yıl kadar önce 2016 yılında sanal gerçeklik platformu Daydream'i tanıtmış ve o dönemler çok ilgi çekici duran VR başlığı Daydream View'i de piyasaya sürmüştü. Fakat bu VR başlığı da teknoloji kadar beklenen ilgiyi göremedi ve Oculus VR karşısında kan kaybetti. Şimdi ise Google, bu desteğini tamamen sonlandırarak Daydream', teknoloji mezarlığına gönderme kararı aldı.
Google, yaptığı resmi açıklama ile Daydream desteğini tamamen kestiğini açıkladı. Böylece geçtiğimiz sene Daydream View'in satışlarını durduran Google, Android 11 ile Daydream uygulama desteğini de kaldırıyor.
Google'ın Daydream hakkındaki resmi açıklaması şu şekilde:
"Daydream View'u kullandığınız için teşekkür ederiz. Daydream VR uygulaması artık Google tarafından desteklenmemektedir ve Android 11 veya sonraki sürümleri çalıştıran bazı cihazlarda düzgün çalışmayabilir."
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