2021 BMW M4 Convertible, test esnasında görüntülendi! Tasarımı dikkat çekti

M3 Sedan, M4 Coupe ve 4 Serisi Convertible'ın tanıtımını yapan BMW, yeni araçları için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alman üretici, yeni M4 Convertible üzerindeki testlere başladı. Bu testler esnasında casus kameralara yakalandı...