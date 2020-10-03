2021 BMW M4 Convertible, test esnasında görüntülendi! Tasarımı dikkat çekti

Alman otomobil üreticisi BMW 2021 model M4 Convertible modeli üzerindeki testlere başladı. Devam eden testler esnasında casus kameralara kamuflajlı bir şekilde yakalanan araç, devasa ızgara tasarımıyla dikkat çekti.
2021 BMW M4 CONVERTIBLE MODELİNDE NELER OLACAK?
Motor seçeneklerini de tanıtılan M kardeşlerinden alacak olan üstü açık model, çift turbolu 3.0 litrelik motordan beslenecek. 480 bg güç ve 550 Nm tork üretebilen bu motor, Competition versiyonuna geçildiğinde gücünü 511 bg ve 650 Nm torka çıkarıyor.
Geri çekilebilir yumuşak tavanın yanı sıra otomobilin iki yanında hava girişleriyle çevrili devasa bir ızgaraya sahip.
Bununla birlikte yüksek performanslı fren sistemi ile desteklenen şık tekerlekler, aerodinamik ayna kapakları ve dörtlü egzoz çıkışı da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
FİYAT HENÜZ BELLİ DEĞİL
M3 Sedan'ın ABD fiyatları 69.900$, M4 Coupe'nin ise 71.800$'dan başlıyor. M4 Convertible bu ikiliden biraz daha pahalı olması bekleniyor. Ancak şimdilik net bir fiyat açıklaması yapılmadı.
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