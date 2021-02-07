Google, Telefon Kamerasıyla Nabız Ölçmeye Başlıyor

Akıllı bileklik veya akıllı saatler size göre olmayabilir... Ama Google, sadece telefonunuzun kamerasını kullanarak kalp atış hızınızı ölçme hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere...