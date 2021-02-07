Google, Telefon Kamerasıyla Nabız Ölçmeye Başlıyor

Akıllı bileklik veya akıllı saatler size göre olmayabilir... Ama Google, sadece telefonunuzun kamerasını kullanarak kalp atış hızınızı ölçme hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere...

Pixel telefonlar, kamerayla nabzınızı ölçecek

Bu günlerde, akıllı saatler ve fitness bantlarının ortaya çıkması sayesinde bileğinizde bir kalp atış hızı monitörü olması oldukça yaygın. Ancak giyilebilir cihazlara ilginiz yoksa, bu özellik o kadar kolay erişilebilir değil. Bazı Samsung Galaxy S modellerinde arka kameranın yanında nabız ölçerler vardı, ancak bu özellik de daha yeni modellerde artık kendine yer bulamıyor.

Şimdiyse Google, bu özelliği telefonlarına geri getiriyor. Ama bu sefer herhangi bir özel donanıma ihtiyaç yok. Şirket, Google Fit uygulamasının yakında yalnızca kamerayı kullanarak kullanıcının kalp atış hızını ve solunum hızını ölçme yeteneğine sahip olacağını duyurdu. Bu özellik, önümüzdeki ay Pixel cihazlara geliyor, ancak daha sonra daha fazla Android telefon tarafından desteklenecek gibi görünüyor.

Uygulama, kullanıcının vücudundaki küçük fiziksel değişiklikleri tespit etmek için dijital görüntüleme ve yapay zekayı kullanacak ve böylece kalbinin nasıl attığını veya nefes alışının nasıl olduğunu belirleyecek. Nabız ölçümü, kanın nasıl aktığını gösteren ince renk değişiklikleri görmek için parmaklarının uçlarına bakıp aynı zamanda göğüs hareketlerini tespit ederek çalışıyor. Google, yaş dahil olmak üzere tüm farklı türlerdeki demografik özellikleri hesaba katacak özellikleri geliştirdiğini söylüyor.

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