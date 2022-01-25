Google TV Destekli Yeni Bir Chromecast Daha Geliyor!

Genelde güvenilir sızıntıları ile tanınan 9to5Google'ın haberinde, Google tarafından üretilmesi planlanan yeni nesil bir Chromecast cihazından bahsediliyor. Bu yeni model hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da bazı önemli ipuçları söz konusu. Örneğin cihazın kod adının Boreal olduğu ve şu anda Google TV destekli Chromecast'ların kullandığı yazılımı kullanacağı belirtiliyor.
Aslında Google'ın bu alanda çalışmalarını derinleştirmesi normal görünüyor. Zira en son piyasaya sürdüğü uzaktan kumandalı, yerel veri depolama alanı olan ve yazılımı elden geçirilmiş Chromecast oldukça iyi satmıştı.
Yeni Chromecast'in veri depolama alanının daha fazla olması da mümkün görünüyor. Zira orijinalinde sadece 8 GB alan vardı ve bu alan günümüz koşullarında çok yetersiz kalıyor.
Video formatı olarak da Google'ın son zamanlarda Android TV cihazlarda yükseltmeye çalıştığı AV1 formatını destekleyeceği iddia ediliyor. Bu yıl içinde piyasaya sürülmesi düşünülen cihazın tam olarak neler getireceğini heyecanla bekliyoruz.
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