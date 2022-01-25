Google TV Destekli Yeni Bir Chromecast Daha Geliyor!

Sızan yeni iddialara göre, Google, Google TV destekli yeni bir Chromecast cihazı üzerinde çalışıyor. Yeni Chromecast hem daha geniş depolama kapasitesine sahip olacak hem de daha çok video formatını destekleyecek!