Google'dan, TV'de Ne İzleyeceğine Karar Veremeyenler İçin Yeni Özellik

Google, televizyonda izleyecek bir şey bulmakta zorlananlar için arama sonuçlarına canlı yayınları dahil etmeye başladı.
Şu an ABD'de çalışan işlev, "what to watch" (ne izlemeli) sözcüklerini arattığınızda şu an yayında olan popüler TV dizilerini sıralıyor. Bunların yanında size göre kişiselleştirilmiş, izlemeniz tavsiye edilen dizi ve filmlerin de bir listesi gösteriliyor. Tavsiye edilen bir filme tıkladığınızda, filmi izleyebileceğiniz akış hizmetine yönlendiriliyorsunuz. Burada önceliği en ucuz seçenek değil, Google'ın sahibi olduğu YouTube alıyor.
Yenilik, izleyecek bir şeyler arayanların arama sırasında harcayacağı zamanı azaltmayı amaçlıyor. Raporlara göre yalnızca ABD'de her ay "ne izlemeli" sözcükleri aratılıyor. Türkiye'de muhtemelen henüz sunulmayan yeniliğin şu an ABD'de kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor.
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