İlginç araştırma: Sığırların üzerindeki göz işareti aslanlardan korur mu?

Sığırların üzerindeki göz işaretleri ne işe yarıyor? Araştırmacılar, kalçasına göz işareti çizilmiş sığırlara aslanların saldırıp saldırmadığını inceledi. İşte araştırmadan ilginç sonuçlar...

İlginç araştırma: Aslanlar göz işareti olan sığırlara saldırmıyor

Besi hayvanlarının etobur hayvanlar tarafından avlanması ve etoburların bu nedenle öldürülmesi, büyük bir küresel sorundur ve bu insan-yaban hayatı çatışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Hem büyük etoburları hem de besicilerin geçim kaynaklarını koruyan alternatif, etkili ve ölümcül olmayan bir çözüm yoluna acilen ihtiyaç duyuluyor.

Çiftlik Hayvanlarına Çizilen Göz, Saldırılardan Koruyor

Araştırmacılar yayımladıkları yeni bir çalışmada, çiftlik hayvanlarının arkalarına göz çizmenin, onları saldırıdan nasıl koruyabildiğini anlatmış.

Aslanlar, leoparlar ve kaplanlar gibi pek çok büyük kedi türü, pusu kuran yırtıcılardır. Yani avlarına sessizce yaklaşır ve sürpriz yaparlar. Bazı durumlarda avlarının onları görmesi, avlanmaktan vazgeçmelerine yol açabiliyor.

Araştırmacılar da bu tepkiden yola çıkarak, Botsvana'nın Okavango delta bölgesinde bir araştırma başlattı. Çizilen gözlerle, çiftlik hayvanlarının sayısında azalma olup olmadığını test ettiler.

Göz Çizili Olan Hayvanlar Av Olmadı

Araştırmacılar besicilerle anlaşarak 14 sığırın arkasına göz çizdi. Dört yıl boyunca, çalışmaya toplam 2.061 sığır dahil edildi. Sığırların hepsi tasmalı ve hepsi aynı bölgede yemlenmiş ve benzer şekilde hareket ettirilmiş, bu da onların benzer risklere maruz kaldıklarını göstermiştir.

Pusucu yırtıcılar olan aslan, leopar gibi canlılar, arka taraflarına göz çizilen 683 sığırdan hiçbirini bu dört yıllık çalışma boyunca öldürmedi. Boyanmamış 835 sığırdan 15'i ve üzerine çarpı çizilen 543 sığırdan 4'ü ise av oldu.

Bir İşaretin Olması, Hiç Olmamasından Daha İyi

Araştırma sonuçlarına göre, göz işareti olan hayvanlar, aslanların görülme hissi nedeniyle avlanmadı. Çarpı işareti olan hayvanların da av olma sayısı hiç işaret olmayanlara göre düşüktü. Bu da bir işaretin olmasının hiç olmamasından iyi olduğunu gösteriyor.

Araştırma, göz işaretinin büyükbaş avcılarını caydırdığını ilk kez gösterdi.

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