Google, "Uygulama İndirtmede" Facebook'tan Daha İyi
Google, Facebook'un son derece önemli bir konuda elinde tuttuğu liderliği en sonunda eline geçirdi!
Google'da görüntülenen reklamlar, kullanıcıların uygulama indirmesini sağlama konusunda ilk defa Facebook'taki reklamları geçti.
Pazarlama analizi firması Appsflyer'ın yeni raporuna göre Google, uygulama yükleme sektöründeki pazar payını son beş senede sekize katladı ve bu alandaki en büyük oyuncu haline geldi. Firmanın mobil işletim sistemi Android'in bugün 2 milyardan çok aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcı kitlesinin uygulama pazarlama alanındaki büyümede etkisi büyük.
Appsflyer'a göre Google'ın reklam büyümesi, bu senenin ilk yarısında Latin Amerika'da yüzde 18 oranında, Asya'da ise yüzde 8 oranında gerçekleşti. Appsflyer'ın raporu, reklam pazarındaki Tiktok Ads ve haber uygulaması Topbuzz gibi yeni isimlerden de bahsediyor.
Uygulama mağazalarındaki rekabet çok üst düzeyde olduğundan pazarlamacılar, Google Play Store'da ve Apple'ın App Store'unda ciddi yatırımlar yapıyorlar. App Store'da uygulamaların üst sıralarda görünmesini sağlayan Apple Search Ads'ın yüzde 82 büyümesi, bunun bir örneği.
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