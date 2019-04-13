Google ve Huawei Nexus 6P İçin Tazminat Ödeyecek

Bu telefona sahip olup bootloop ve batarya sorunlarından muzdarip olanlar için müjdeli haber Google ve Huawei'den geldi!

  • Doğan Kürşat Aktaş
Google ve Huawei Nexus 6P İçin Tazminat Ödeyecek

Nexus 6P cihazınız bootloop ve pil sorunları nedeniyle hasar mı gördü? Eğer Nexus mağdurlarının arasındaysanız, mağduriyetinizin karşılanması için kapılar aralanıyor olabilir. Google ve Huawei, sorunlu Android referans modelinin sahipleri için tazminat ödenmesini öngören bir emsal davasında ön anlaşmaya vardı.

Mahkemenin 9 Mayıs'ta anlaşmayı onaylaması şartıyla, 6 Eylül 2015 tarihinden itibaren Nexus 6P modelini satın alan herkes gereken belgeleri sunduğu takdirde 400 dolara kadar geri ödeme almaya hak kazanabilecek.Nexus 6P'ye ait değişim garantisinin bir parçası olarak Pixel XL almış olanların alabileceeği geri ödeme ise en fazla 10 Amerikan doları olacak.

Bu, Nexus 6P ile ilgili ilk emsal niteliğindeki karar değil. The Verge'in belirttiği gibi LG, birden fazla telefon modelinin (Nexus 5X dahil) bootloop (önyükleme kısır döngüsü) sorunu yaşamasının ardından benzer bir davayla karşı karşıya kalmıştı. Ocak 2018'de alınan bir mahkeme kararı, LG'nin sorunlu modellerinden muzdarip kullanıcılar için kişi başına 425 dolar ödeme yapmasına hükmetmişti. Bu gibi olaylar müşteriler için büyük bir baş ağrısı olsa da eninde sonunda bu tür tazminatların ödenmesi söz konusu olabiliyor.

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