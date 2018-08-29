Google Wear OS'un Görünümü Yenilendi!
Google'ın akıllı saat işletim sistemi, artık kullanımı daha kolay bir arayüze sahip!
Google'ın saat işletim sistemi Wear OS, eski adıyla Android Wear, bugün itibariyle yeni bir görünüme büründü. Google, yenilenen arayüz düzeninin amacının sizi bilgiye daha kolay ulaştırmak olduğunu söylüyor.
Artık birden fazla uyarıyı bir defada geçebiliyorsunuz. Eskiden ise sadece bir uyarı kartından diğerine geçmeniz mümkündü. Yeni uyarıları görmek için eskiden olduğu gibi parmağınızı yukarı sürüklemeniz yeterli. Cevap vermek veya başka bir işlem yapmak için uyarıya dokunabiliyorsunuz. Sağa sürüklediğinizde artık karşınıza Google Asistan geliyor ve size hava durumu, uçuş durumu, otel uyarıları gibi bilgiler sunuyor. Bu alanda asistanın diğer özelliklerini keşfetmenizi sağlayan ipuçları da gösteriliyor (sayaç gibi).
Google Fit'de olduğu gibi Wear OS'un da Hear Points ve Move Minutes'ta dairesel tasarıma geçiş yaptığını görüyoruz. Bu tasarım yuvarlak bir saatte oldukça güzel görünüyor.
Yenilikler çok büyük olmasa da, hayatı bir miktar kolaylaştırması bakımından önemli.
Zeynel A. Öztürk
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