Google, Yeni Bir Teknoloji İçin Çalışıyor!
Google, videolarda arka planı gerçek zamanlı olarak değiştirebilen bir teknolojiyi test etmeye başladı!
- Zeynel A. Öztürk
Google, videolarda arka plan ile ön planı gerçek zamanlı olarak ayırt edecek bir teknoloji üzerindeki denemelerine başladı. Teknolojinin amaçlarından biri, arka planı daha eğlenceli şeylerle değiştirebilmek olacak.
"YouTube Gerçek Zamanlı Mobil Video Bölümlemesi" teknolojisi, renk anahtarlama ile
(greenbox olarak da biliniyor) elde edilen sonuçlara benzer sonuçlar üretiyor ancak düz bir arka plan rengine ihtiyaç duymuyor.
İnsanların bulunduğu videolar için tasarlanan teknoloji, farklı arka planlara ve pozlara yer veren binlerce örnek fotoğrafla eğitilen sinir ağlarını kullanıyor. Google'ın araştırmacıları, yüzleri ve saçları her fotoğrafta mümkün olduğunca düzgün biçimde işaretleyerek sinir ağının arka planla ön plan arasındaki farkı öğrenmesini sağladı. Ortaya çıkan efekt, renk anahtarlama kadar isabetli değil ancak yine de etkili ve kısa videolar için ideal.
YouTube Stories'in bir parçası olan bölümleme teknolojisi, şimdilik kısıtlı beta aşamasında. Google, YouTube Video Editor'u geçen sene kapatmıştı, bu yüzden yeni düzenleme araçlarının nasıl olacağı merak konusu. Gerçek zamanlı arka plan değiştirme gibi beklenmedik bir işlev, firmayı Snapchat ve Instagram gibi platformların önüne çıkarabilir.
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