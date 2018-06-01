Google'a Bunu Yazın; Şaşırın!
Bazı telefonlarda Google uygulamasında bunları yazdığınızda, karşınıza şaşırtıcı ve ilginç bir ekran geliyor.
Android'li telefonlarda tesadüfen keşfedilen bir hata, Google uygulamasına "the1975..com" yazarak en son kısa mesajlarınızı görmenizi sağlıyor.
Bir Reddit kullanıcısının keşfine göre Google Pixel launcher'ındaki arama çubuğuna "the1975..com" yazdığınızda (iki noktayla), ekrana son kısa mesajlarınızın bir listesi geliyor. Kullanıcı, 1975 grubunun ismini yazarken yanlışlıkla iki nokta koyduğunu ve bu durumla karşılaştığını söylüyor. Sorunun OnePlus, Samsung, LG ve Huawei'nin telefonlarında da yaşandığı anlaşılıyor. Bununla birlikte biz, sorunun telefon Türkçe dilindeyken etkinleşmediğini, ancak İngilizce dilinde çalıştığını gördük.
Soruna çok şaşıran Reddit kullanıcısı "bu şimdiye kadar gördüğüm en garip sorun," dedi ve ekledi; "Bu çok büyük bir tesadüf mü, yoksa başka bir şeyler mi dönüyor?"
Bazı kullanıcılar ise arama çubuğuna "vizela viagens" yazıldığında da son kısa mesajların göründüğünü keşfettiler. Yani sorunun etkinleşmesi için bunlardan farklı sözcüklerin de keşfedilmesi muhtemel görünüyor.
Sorun, sadece kendi kişisel mesajlarınızı gösterdiği için gizlilik konusunda endişe edecek bir durum yok gibi görünüyor. Örneğin Google'a "kısa esajlarımı göster" diyerek mesaj listenizi görmeniz zaten mümkün. Mesajlarınızın Google uygulamasında görünmesi için, buna yönelik bir erişim iznini vermiş olmanız gerekiyor.
Zeynel A. Öztürk
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