Google'a "Daha Kolay" Gizlilik Ayarları Geliyor

Google, kullanıcılarının verilerini yönetmeyi bu güncelleme ile biraz daha kolaylaştırdı!

Google'a "Daha Kolay" Gizlilik Ayarları Geliyor

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