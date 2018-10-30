Google'a "Daha Kolay" Gizlilik Ayarları Geliyor
Google, kullanıcılarının verilerini yönetmeyi bu güncelleme ile biraz daha kolaylaştırdı!
Google, kullanıcı bilgileri konusunda en çok veriye sahip şirket olarak görülüyor. Gizlilik konusunda hassasiyet gösteren çoğu internet kullanıcısının odağında Facebook ile birlikte bulunan Google ise her fırsatta kullanıcılarının gizliliğine önem verdiklerini belirtiyor ve bu konuda adımlar atıyor.
Google'ın arama servisinde yaptığı son değişiklik ile arama verilerinizi nasıl tamamen ortadan kaldırabileceğinizi açıklıyoruz.
Eskiden bu işlem için kullanıcıların Google hesaplarına girerek bu işlemi hesap ayarlarından yapmaları gerekiyordu. Fakat Google, bundan sonra aynı işlemin Google ana sayfasından direkt olarak tamamlanabilmesini mümkün kıldıklarını belirtiyor.
The Keyword blog sayfasından kullanıcı veri kontrollerindeki değişiklikleri açıklayan bir gönderi hazırlayan Google, "Google servislerinde barınan kişisel verilerinize dair kararlar almanızı kolaylaştıracaklarını ve bundan Arama servisi ile başlayacaklarını" belirtiyor.
Eğer bundan sonra hesabınıza giriş yaptıktan sonra Google ana sayfasını ziyaret ederseniz, "Google Arama verilerinizi kontrol etmeye" davet eden bir uyarı baloncuğu ile karşılaşacaksanız. Baloncuğa tıkladığınızda bu konu hakkında sizi bilgilendiren ve Google ile paylaştığınız verileri kontrol etmenizi sağlayan bir panel ile karşılaşacaksınız. Sayfada aşağı ilerleyince "Arama aktiviteniz" ve "Son aktiviteleriniz" kısımlarını göreceksiniz. Bu pencere içerisinde "Tüm arama aktiviteleri"ni tıkladığınızda tüm aramalarınız listelenecek ve "Google aktivitesi" kısmında da Android uygulamalarınız ve kullandığınız tüm Google servisleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabileceksiniz.
Sayfada daha aşağı gittiğinizde "Arama verinizi silin" kısmından son bir saatteki verilerinizi ve tüm verilerinizi seçme seçeneklerini göreceksiniz. Biraz daha aşağıda ise "Google kontrolleri" panelinden Google servislerini kişisel tercihlerinize göre açıp kapamak mümkün olacak.
Google'ın bu noktada en son isteyeceği şey elbette ki kullanıcılarının tüm verilerini aniden silmeleri ve kendilerini internette takip etmelerinin yollarının bir bir kapatmaları. Bu yüzden bu seçeneklerin yanında "Kullanım verileriniz nasıl Google Arama'ya yardımcı oluyor" başlıklı açıklamalar yerleştirilmiş.
Google, kullanıcı verilerine dair kontrolleri aylar önce kullanıma sunmuştu fakat bu ayarları bulmak herkes için kolay değildi. Google ise bunun için ayarları değiştirmeyi kolaylaştırarak çoğu kişinin gizlilik konusunda bilinçlenmesini sağlıyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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