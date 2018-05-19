Google'a "Kullanıcı Verileri" İncelemesi
Google, topladığı kullanıcı verileri nedeniyle oldukça ciddi sonuçlar doğurabilecek bir inceleme ile karşı karşıya!
Google için, milyonlarca Android kullanıcısından izinsiz bir şekilde veri topladığı iddiası ile Avustralya'da inceleme başlatıldı. İddialar, bir yazılım firması olan Oracle tarafından ortaya atıldı ve firma, Google'ın ana firması Alphabet'in arama geçmişleri ve kullanıcı konumları üzerinde detaylı veri topladığına dair kanıta sahip olduğunu söylüyor.
Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nun (ACCC) söylediğine göre her ay toplanan veriler cihaz başına yaklaşık olarak 1 gigabyte'a ulaşıyordu.
Oracle'ın raporuna göre bu bilgilerin taşınması, her ay kullanıcıların veri kotasının bir kısmını kullanıyor ve Avustralyalı kullanıcılar, farkında olmadan Google'a gönderdikleri veriler için telekom firmalarına para ödüyorlar.
Avustralya'da 10 milyonun üzerinde Android kullanıcısının bulunması ve Facebook-Cambridge skandalının üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olması, ülkenin Gizlilik Komisyonu'nun da incelemeye katılmasına sebep oldu. Bir ACCC sözcüsünün söylediğine göre Oracle'ın Google hizmetleri hakkında sunduğu bilgiler şu anda değerlendiriliyor ve kullanıcılar için konum verisi hakkında ne kadar bilgi sunulduğu inceleniyor...
Levent Öztürk
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