Google'a Yeni Ayrımcılık Davası!

Google, bazı pozisyonlar için ırklar arası ayrımcılılık yapmakla suçlanıyor!

  • H. Hüseyin Öztürk
Google'a Yeni Ayrımcılık Davası!

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