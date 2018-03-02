Google'a Yeni Ayrımcılık Davası!
Google, bazı pozisyonlar için ırklar arası ayrımcılılık yapmakla suçlanıyor!
- H. Hüseyin Öztürk
İnternet devi Google'a yapılan bir suçlamaya göre, eski bir Google işe alımcısı, firmanın Asyalı adayların teknik pozisyonlar için olan başvurularını reddetmesine karşı çıkması üzerine işinden kovuldu.
Google'da dokuz yıl boyunca çalışmış olan Arne Wilberg, Google'ın azınlıkları işe alma konusunda kontenjan sınırı koyduğunu iddia ediyor. Ocak ayında Kaliforniya'daki San Mateo Bölgesi Üstün Mahkemesi'nde açılan davada ayrıca Wilberg'in de Google'ın işe alım politikalarına karşı çıktığı için işten atıldığı iddia ediliyor.
Bu tartışmaların olduğu sırada, Silikon Vadisi firmaları iş gücü çeşitliliğini arttırmanın yollarını arıyorlar çünkü endüstri, "beyaz adamlar" tarafından domine ediliyor, firmaların kültürleri de kadınlara ve kadın mühendislere karşı taraflı bir izlenim veriyor. Google, Facebook, Microsoft ve diğer teknoloji firmaları artık düzenli olarak çeşitlilik raporları yayınlıyorlar. Bunlarda düşük oranlarda kadın ve azınlık görünüyor, aralarından sadece bazıları da yönetim zincirinde yükselebiliyor.
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