Google'dan 3 Yeni Deneysel Uygulama
Google, 3 yeni deneysel uygulamasıyla telefon fotoğrafçılığının sınırlarını zorlamaya başladı! Uygulamalar ve indirme bağlantıları içeride...
Google, kendi telefonlarının fotoğraf gücünü tamamen sınırsız ve engelsiz hale getirmek istiyor. Yakın zamanda yayınlanan deneysel uygulamalar sayesinde yapay zekanın yardımıyla telefon fotoğrafçılığı hiç olmadığı kadar güçlü hale geldi. Şu an özellikle Android'de Storyboard adlı uygulama çok dikkat çekiyor. Obje, yüz ve biçim tanıma algoritmaları ile çalışan uygulama, videolarınızı bir çizgi roman stilinde istifliyor ve uygun filtreleri uyguluyor. Katıldığınız bir etkinliğin sayısız fotoğrafını çekmektense, tek bir video çekip onu kesip biçme işini Storyboard'a bırakabilirsiniz.
Diğer deneysel uygulamaların arasında Selfissimo! Bulunuyor. Android ve iOS sürümleri bulunan bu yazılım, kamera açıkken hareket etmeyi durdurup kıpırdamadığınız zaman fotoğrafınızı çekiyor. Yani bir poz verdiğinizde uygulama bunu anlıyor ve otomatik olarak bir çok fotoğraf çekiyor. Sadece iOS için geliştirilen Scrubbies uygulaması ise çektiğiniz videoları bir DJ gibi 'remix' yapmanızı sağlıyor.
Bu uygulamaların her biri eğlenceli birer araç olsa da, tek başlarına çok uzun ömürlü olmayabilirler. Ancak buradaki ana fikir, farklı uygulamaları büyük ölçekte test ederek yeni fikirlerin önünü açmak ve yapay zekayı geliştirmek. Google, bu araştırmaların sonunda yapay zekayı fotoğrafçılık alanında profesyonel hale getirmek istiyor.
Ali Ruhi Öztürk
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