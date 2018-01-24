Google'dan Büyük Transfer
Sony'de 15, Microsoft'ta ise 3 yılı deviren önemli ismin yeni durağı, internet devi Google oldu!
Bilgisayar ve video oyun şirketlerinde yatırımcı olarak görev yapan Phil Harrison, Sony ve Microsoft için neredeyse yirmi yıl çalıştıktan sonra Google'a geçtiğini açıkladı. Twitter'dan yaptığı açıklamada, Google'a geçtiğiniz belirten Harrison, Google'da Başkan Yardımcısı ve GM olarak rol alacak.
Kariyerinin çoğunu oyun platformlarının üretimi ve denetimi üzerinde yapan Phil Harrison, Sony için 15 yıl, Microsoft için ise 3 yıl hizmet verdi. 1992 yılından bu yana PlayStation ve Xbox dünyasında bulunan Harrison, özellikle PlayStation ailesinde yoğun emek vermişti. Sony'den ayrıldıktan sonra 1 yıl süre ile Atari'nin başkanlığını yapan Harrison, 2012'de Microsoft'a, Xbox Avrupa Müdürü olarak geçmişti.
Phil Harrison'un şimdilik Google'da ne üzerine çalışacağı açıklık kazanış değil. Muhtemelen VR ve AR konusunda çalışmalara yönelecek ve elbette oyun üzerinde çalışmaya devam edecek.
Ercan Uğurlu
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