Google'dan ChromeOS Tabletler İçin Radikal Karar!
Google, daha önce açıkladığı tablet planlarını rafa kaldırdı; tabletleri adeta sildi!
- Levent Öztürk
Bu yılın başlarında Google'ın, yeni ChromeOS tablet ve dizüstü bilgisayarlar için planlarını doğrulamasını duymuştuk. Şimdi ise Google, büyük bir dönüş yaparak tablet planlarından vazgeçti ve özel olarak ChromeOS dizüstü bilgisayarlara odaklanmaya karar verdi.
Google'ın firma içi donanım ekibi hem tabletler hem de laptop'lar üzerinde çalışıyordu ancak artık odağın tamamen laptop'lara dönmesi, Pixel Slate 2 için var olan umudun neredeyse tükenmesi anlamına geliyor. Tabii ki Google bir dönüş daha yapmazsa...
Var olan Pixel Slate için destek sürecek ancak Pixel telefonlarından daha büyük ekrana sahip bir Google cihazı arayan kullanıcıların muhtemelen Pixelbook serisine yönelmesi gerekecek.Odağın dizüstü bilgisayarlara dönmesi, yakın bir zamanda bir Pixelbook 2 göreceğimizi neredeyse garantiliyor. Orijinal Pixelbook harika klavyesi, muhteşem tasarımı ve Chrome OS ile Android'in en iyi özelliklerinin bir araya gelmesi ile zaten oldukça etkileyici bir cihazdı. Pixelbook 2'nin de artık tek odak olmasıyla beraber tasarımda etkileyici iyileştirmeler göstermesi beklenebilir.
Ancak bu hikayenin çok trajik olduğu da söylenemez. Pixel Slate'in iyi olduğu noktalar olsa da Pixelbook kalitesine yaklaşamamıştı. Klavye kılıfı ve kalemin ayrı olarak fiyatlandırılması da bu konuda pek yardımcı olmuyordu. Ayrıca klavye içermeyen bir Chrome OS cihazının avantajı da sorgulanabilir. Neredeyse tüm Chrome OS cihazları, ister 2-in-1 olsun ister laptop olsun, kendilerine ait bir klavye ile geliyorlar. Eğer bir Chrome OS cihazı klavyeye sahip olmayacaksa neden sadece Android'in kullanılmadığı akla gelen bir soru olabiliyor. Aynı fiyat aralığında hemen hemen aynı özellikleri sunarak Chrome OS ile rekabet edecek bol miktarda Android tablet bulunuyor. Şimdi ise tek yapmamız gereken bir süre daha bekleyerek Pixelbook 2'nin ne gibi yenilikler getireceğini görmek.
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