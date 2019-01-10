Google'dan Eski Aramalarınızı Geri Getiren İşlev
Google, eski aramalarınıza geri dönmek istediğinizde işinize yarayacak bir işlevi ABD'de kullanıma sunmaya başladı!
Google, önceki aramalarınıza devam etmenizi sağlayan yeni işlevini duyurdu. Yeni etkinlik kartları, Google hesabınıza oturum açtığınızda aramanın üstünde önceki aramalarınızı konuya göre görmenizi sağlıyor.
Etkinlik kartları sayesinde "ilgili etkinlikleriniz" seçeneğine dokunabiliyor ve geçmişteki aramanızı geri getirebiliyorsunuz. Bu şekilde daha önce ziyaret ettiğiniz bağlantıları görebiliyor, önceki sorgularınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Dilerseniz etkinlik kartındaki sayfaları sonra okumak üzere bir koleksiyona kaydedebiliyorsunuz.
Bu koleksiyonlara telefonda arama sayfasındaki sol üst köşedeki menüden ulaşabiliyorsunuz. Koleksiyonlara Google uygulamasında ise uygulamanın alt kısmından ulaşılıyor.
Kartlar üzerinde tam kontrole sahipsiniz, örneğin belirli öğeleri kart üzerinden kaldırabiliyor veya kartları tamamen devre dışı bırakabiliyorsunuz.
Google'ın mobil web sitesinde kullanıma sunulan etkinlik kartları, şu an sadece ABD'de kullanılabiliyor. Global yayın tarihi şimdilik bilinmiyor.
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