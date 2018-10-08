Google'ın 3'üncü Nesil Chromecast'i Göründü
Google'ın 3'üncü nesil Chromecast'i, tanıtımına çok az bir süre kala bir kez daha göründü!
Google'ın 9 Ekim'de düzenleyeceği Pixel etkinliğine çok az bir süre kaldı, ancak sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar etkinliğe ilişkin olarak Pixel akıllı telefonlarının yanı sıra daha pek çok konuda gelen Google sızıntılarını sizlere aktardık. Bu kez gelen sızıntı ise Google'ın Chromecast'iyle ilgili.
Google, 9 Ekim'de yeni 3'üncü nesil Chromecast'ini de duyuracak. Sızıntının kaynağı Reddit. Reddit'te konuyla ilgili yazan kaynağa göre, 3'üncü nesil Chromecast, Google Home Mini ile beraber bundle set olarak satışa sunulacak. Bununla ilgili birkaç fotoğraf da paylaşan kullanıcı, etkinliğe az bir süre kala fanları heyecanlandırmış durumda.
Reddit kullanıcısı merak edilen önemli bir soruyu ise ne yazık ki cevaplandırmamış. Kutu içeriğinin fiyatı ne olacak ve yeni paket ne zaman satışta olacak gibi önemli soruların cevabı henüz bilinmiyor. Bunları da artık etkinlikte öğreneceğiz. Ancak gelen tahminler 3'üncü nesil Chromecast'in zamlanmayağı ve aynı 35 dolar fiyattan satılmaya devam edeceği yönünde. Dolayısı ile yeni Smart TV kitinin de şu ankiyle benzer fiyatta olacağını öngörebiliriz.
Ercan Uğurlu
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