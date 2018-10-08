Google'ın 3'üncü Nesil Chromecast'i Göründü

Google'ın 3'üncü nesil Chromecast'i, tanıtımına çok az bir süre kala bir kez daha göründü!

Google'ın 3'üncü nesil Chromecast'i göründü

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