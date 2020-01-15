Google'ın AirDrop Alternatifinin Adı Değişti

Apple kullanıcıları, AirDrop işlevi sayesinde yakındaki cihazlarla dosya paylaşma konusunda sorun yaşamıyorlar. Google'ın Android işletim sistemindeki benzer işlev Android Beam ise aynı kullanım düzeyine ulaşamadı.
Android 10 ile birlikte kapatılan Android Beam, yavaş aktarım hızı, bağlantı sorunları gibi nedenlerle pek yaygınlaşmamıştı. Temmuz ayından beri Google'ın yeni bir alternatif olarak geliştirdiği söylenen Fast Share ise yeni bir bilgiye göre artık "Nearby Sharing" olarak biliniyor.
XDA Developers'ın keşfine göre Nearby Sharing, iki cihaz arasındaki bağlantıyı Bluetooth üzerinden kuracak, dosya aktarımını ise çok daha hızlı olan WiFi ile yapacak. Keşfe göre önemli bir değişiklik, iki cihazın birbirinden en fazla 30 cm uzaklıkta olması halinde çalışması.
Google, işlevin varlığını henüz doğrulamadığından elimizde bir çıkış tarihi yok. Nearby Sharing'in kendisi bir yana, bahsedilen işlevlerin Android'e geleceği konusunda şimdilik emin olmak mümkün görünmüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın