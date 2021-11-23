Google'ın Ana Şirketi Alphabet, Ofisinde Robot Çalıştıracak!

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, sıradan görevleri yerine getirmek için ofislerinde robotları çalıştırmayı planlıyor!

  • Ercan Uğurlu
Alphabet, Ofisinde Robot Çalıştıracak

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