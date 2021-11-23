Google'ın Ana Şirketi Alphabet, Ofisinde Robot Çalıştıracak!

Google'ın ana şirketi Alphabet, ofislerine günlük görevleri yerine getirmeleri için robotlara yer vermek üzere çalıştığını açıkladı. Alphabet'in alt şirketlerinden biri olan ve X olarak da tanımlanan Moonshot Factory tarafından değerlendirilen proje, robotların basit işleri yerine getirebileceği üzerine kurulu.
Moonshot Factory, 2010 yılında kuruldu ve Google Glass, interneti dünyanın ücra köşelerine ulaştırma fikri ile dev balonlar ve otonom ulaşım için Waymo gibi dikkat çekici bazı projeleri ortaya atmasıyla ünlü.
Şirket, şimdilerde masa silme, atıkları ayırma, kapıları açma ve toplantı odalarındaki sandalyeleri düzenleme gibi ofis tabanlı basit görevleri öğrenecek robotlar geliştiriyor. Şirket bu işlemleri 4 aylık bir eğitim ile beraber robotlara öğretmiş durumda. Geliştirilen robotların yüzde 90 oranında bir doğruluk payıyla verilen görevleri yerine getirebildiği belirtilirken, şirket şimdilerde doğruluk oranını artırmaya çalışıyor. Geliştirme sürecinin ardından ise robotlar ilk etapta Alphabet'in Mountain View ofisinde çalışmaya başlayacaklar.
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