Siri ile Geçen 10 Uzun Yıl: Siri'nin Dünü, Bugünü ve Yarını...

Apple'ın sesli asistanı Siri, 10 yılı geride bıraktı. Peki bu 10 yılda neler yaşandı? Siri, nereden nereye geldi? Siri'nin geleceğinde neler var?

Siri'nin Dünü, Bugünü ve Yarını...

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Siri ile Geçen 10 Uzun Yıl: Siri'nin Dünü, Bugünü ve Yarını...

 

 