Siri ile Geçen 10 Uzun Yıl: Siri'nin Dünü, Bugünü ve Yarını...

Apple sesli asistanı Siri, ilk olarak Ekim 2011'de iPhone 4S'e entegre edildi ve geçtiğimiz ay, 10. doğum gününü kutladı. Akıllı sesli asistanlar için bir trendi ateşleyen Siri, teknolojiyle nasıl etkileşimde bulunduğumuzu çok net bir şekilde değiştirdi.
Pek çoğunuzun, Siri'nin başlangıcını hatırlamıyor olması muhtemel. Öyleyse gelin, Siri'nin nasıl ortaya çıktığına, hangi evrelerden geçtiğine ve geleceğine birlikte göz atalım...
Siri'nin Tarihi
Siri, doğal olarak 2011'de çok farklıydı. Aslında Şubat 2010'da iOS için bir uygulama olarak yola çıktı. Siri uygulaması, SRI Uluslararası Yapay Zeka Merkezi'nin bir yan ürünüydü ve ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'nın finanse ettiği CALO'nun bir dalıydı. Dag Kittlaus, Tom Gruber ve Adam Cheyer tarafından geliştirilen, sayısız AI teknolojisini bilişsel bir asistana entegre etmeye çalışan bir yapay zeka projesinin ürünüydü.
Adını Norveç'te Kittlaus'un bir meslektaşından almıştı ve Norveççe'de "sizi zafere götüren güzel kadın" anlamına geliyor. Başka kaynaklar da Swahili dilinde "sır" anlamına geldiğine değiniliyor.
Siri, Nisan 2010'da Apple tarafından satın alındı. Bu, iPhone 4S'nin duyurulmasından sonraki gün, yani 5 Ekim 2011'de hayatını kaybeden Steve Jobs tarafından yapılan bir satın almaydı. Apple tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan iPhone 4S, 4 Ekim 2011'de, Siri'nin beta sürümüyle birlikte tanıtıldı.
Siri'yi Kim Seslendiriyor?
Siri'nin yıllar içinde birkaç farklı sesi oldu. Eylül 2013'te iOS 7'ye kadar ilk günlerinde, seslendirme sanatçısı ve Roy Orbison ve Burt Bacharach'ın eski destek şarkıcısı Susan Bennett'in sesi kullanıldı. Apple bu bilgiyi hiçbir zaman doğrulamadı, ancak Bennett, Amerikalı bir adli tıp uzmanı tarafından da kanıtlanan iddiayla Siri olduğunu kanıtladı.
Orijinal İngiliz erkek sesi, Bennett gibi, kayıtlarının bir gün bu şekilde kullanılacağından habersiz olan eski bir teknoloji gazetecisi olan Jon Briggs tarafından sağlandı.
Siri'nin ilk günlerinden sonra, asistanın yanıtlarıyla daha insani ve doğal görünmesini sağlamak için farklı kişilikleri ve ifadeleri kapsayan yeni sesler kullanılarak iOS 11 ile birlikte sesler değişti. 2021'in iOS 14.5 güncellemesinden bu yana, Siri de artık varsayılan bir ses sunmuyor, seçim yapabiliyoruz.
Siri 10 Yıl Önce Nasıldı?
2011'de Siri, şimdi olduğu kadar rafine değildi. Ses asistanı o zamanlar gerçek bir oyun değiştirici gibi hissettirirken, aynı zamanda biraz hantaldı. Birkaç saniye bekleme sonrasında Siri, şimdikinden çok daha az şık görünse de, kullanıma hazır hale geliyordu. Mesaj göndermek istediğinizde, havanın nasıl olacağını sorduğunuzda veya alarm kurmanız gerektiğinde, Siri bu temel isteklerinizi yerine getirebiliyordu.
Dezavantajı ise, derdinizi nasıl ifade ettiğiniz konusunda oldukça seçici olmasıydı. Birçok eski akıllı asistanda olduğu gibi, Siri de insan dilinin karmaşıklığını anlamadı. Bu nedenle 2011'de, Siri ile konuşurken çok net bir ses tonu kullanmanız gerekiyordu.
Buna rağmen Siri, gelecek için açık potansiyeli ile o zamanlar piyasadaki en iyi ses tanıma yazılımıydı.
Siri Hakkındaki Eleştiriler
Siri, aslında bugüne inişli çıkışlı bir yoldan ulaştı. Örneğin bir dönem, Apple'ın başına bela oldu. İskoç, Boston ve Güney Amerika İngilizcesi gibi farklı aksanlara sahip kullanıcılar Siri'nin onları anlamaması nedeniyle şirkete öfke kustu.
ABD'de ortaya çıkan bir diğer ilginç şikayet daha... Siri, yakınlardaki doğum kontrolü veya kürtaj merkezlerinin konumu hakkında bilgi vermediği tespit edildikten sonra, ACLU gibi kuruluşlar tarafından eleştirildi. Bazen kullanıcıları bunun yerine gebelik merkezlerine yönlendirirdi. Fast Company, 2016'da, Apple'ın Siri'yi ABD'de "daha kapsamlı Planlanan Ebeveynlik tesisleri listesi" sunacak şekilde güncellemesine rağmen, "kürtaj" kelimesini "evlat edinme" ile karıştıracağını fark etti.
Bugünün Siri'si, bir kullanıcı tarafından söylenenleri anlama ve yorumlamada artık çok daha iyi. Artık bir faturayı bölmeyi veya bir bahşiş hesaplamayı, HomeKit ürünlerini kontrol etmeyi, şarkıları tanımlamayı, denklemleri çözmeyi, Apple Haritalar navigasyonuna ve yol tariflerine yardımcı olmayı ve hatta Apple Pay aracılığıyla para göndermeyi becerebiliyor. Çoğu yeni Apple özelliği de Siri ile iyi bir şekilde bütünleşiyor. Hatta espiriler yapıyor, fıkralar anlatıyor, tekerleme söyleyebiliyor.
iOS 11'den bu yana Siri, takip eden soruları ele almanın yanı sıra dil çevirisini ve daha fazla üçüncü taraf eylemini de destekliyor.
Siri, iPhone ve iPad'lerdeki orijinal yuvasının yanı sıra artık macOS ve watchOS için de aktif bir yardımcı haline gelmiş durumda. Planlanmış bir toplantıya geç kalmanız gibi durumlarda sizi uyarabiliyor. Siri, geciktiğinizi fark ettiğinde, toplantı yapacağınız kişiyi aramayı ve ona haber vermenizi sağlayabiliyor.
iOS 15'ten bu yana, konuşma işleme ve kişiselleştirme artık cihazda yapılıyor ve bu da komutları işlemede bulut aracılığıyla yapıldığından daha hızlı olmasını sağlıyor. Ayrıca, çoğu ses talebinin tamamen söz konusu cihazda tutulmasıyla Siri, çok daha güvenli hale geldi. En çok etkileşimde bulunulan kişileri ve yazılan yeni kelimeleri öğrenebilen bu sistem, her güncellemede daha da akıllı hale gelebiliyor.
Hangi Cihazlar Siri ile Uyumlu?
Siri, iPhone 4S'e eklendiğinden beri, aklınıza gelebilecek hemen hemen her Apple cihazında mevcut.
Buna iPhone 4S'den bu yana tüm iPhone'lar, Haziran 2012'den bu yana tüm iPad'ler, iPod Touch, Apple TV, bağımsız Siri Remote ve ayrıca Eylül 2016'dan bu yana Mac'ler ve AirPod'lar dahil. Ayrıca Şubat 2018'den bu yana HomePod'larda Siri desteği de var. Ayrıca CarPlay kullanıcıları birçok görevi tamamlamak için arabalarıyla, Siri aracılığıyla konuşabiliyor.
Siri İçin Gelecekte Ne Var?
Peki Siri için sırada ne olabilir? Eskiden olduğundan çok daha doğru olsa da, açıkçası, hepimiz daha kesin doğruluk ve söylediğimizi anlama yeteneği umuyoruz.
Ancak, Siri'ye bundan daha fazlasının geleceğini düşünüyoruz. Bu yılın başlarında ortaya çıkan bir patent, Apple'ın çevresel gürültü seviyelerini ve kullanıcı ses kalıplarını nasıl tespit edeceğini araştırdığını, böylece Siri'nin gerektiğinde uygun bir bağırma veya fısıltı ile yanıt verebilmesini öneriyordu. Şu anda, Alexa'nın aksine sesin ne zaman ayarlanması gerektiğini anlayamıyor ve bazı senaryolarda biraz garip.
Aynı anda birden fazla uygulama ve hizmete erişme ve bunlarla ilgilenme becerisini görmeyi de bekliyoruz, bu da Siri'yi her zaman olduğu gibi hepsi bir arada bir dijital asistan haline getiriyor.
Alexa'nın ses profilleri sistemine çok benzeyen daha fazla kişiselleştirme özelliği, özellikle tüm hane halkının kullandığı cihazlar için de muhtemel görünüyor.
Daha gelecekçi bir özellik, kişinin sesindeki duyguyu algılama yeteneği olabilir. Stresi fark etmek, Siri'nin bazı farkındalık egzersizleri önermesi için ideal bir zaman olabilir veya gözyaşları içinde konuşmak, acil servisleri veya sadece güvenilir bir arkadaşı arama önerisine bile yol açabilir.
Bundan sonra ne olursa olsun, Siri'nin hiçbir yere gitmediği açık ve önümüzdeki 10 yıl, sesli asistanların hayatı kolaylaştırmada bize nasıl yardımcı olabileceği konusunda oldukça umut verici görünüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın