Google'ın AR Destekli Live View İşlevi Hazır

Google Maps'e beklenen yeniliği getiren Live View işlevi, herkese açılmaya başlandı!

Google'ın AR Destekli Live View İşlevi Hazır

İlk olarak Google I/O 2018'de duyurulan artırılmış gerçeklik tabanlı navigasyon sistemi, bu sene şubat ayında test amaçlı olarak bazı kullanıcılara açılmıştı. Daha sonrasında Yerel Rehberler programına geliştirilen işlev, şimdi "genişletilmiş beta" olarak herkese açıldı.

Google'ın duyurusuna göre Live View işlevi, bu hafta itibariyle ARCore destekli Android'li cihazlara ve ARKit destekli iOS cihazlarına açıldı. Artırılmış gerçeklik destekli yeni deneyim, telefonun arka kamerasını kullanarak, gerçek dünya üzerinde yönlendirmeler gösteriyor. Yönlendirmeler Google'ın "Görsel Konumlandırma Sistemi" ile belirleniyor ve "gerçek dünya" üzerine çeşitli oklar ve başlıklar yerleştiriliyor.

Harita uygulamalarında sıkça görmediğimiz işlevin nasıl karşılanacağı merak konusu. Live View'un yayalara yönelik olduğunu sanırız söylemeye bile gerek yok. Bununla birlikte kullanım alanların gelecekte genişletilme ihtimali var.

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