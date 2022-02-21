Google'ın Can Sıkan Pil Problemi: Soğuk Havalarda Şarj Olmayan Piller!

Google sonunda pille çalışan Nest Doorbell ve Cam cihazlarının aşırı soğuk havalarda şarj olmama gibi bir probleme sahip olduğunu kabul etti. 9to5Google tarafından sızdırılan bir destek belgesinde Google, "Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda, Google Nest kameranızdaki veya kapı zilinizdeki lityum iyon pil şarj olmayabilir" deniyor.
Google'a göre, Nest Doorbell ve Cam'in pilli sürümleri, pillerinde güç kaldığı sürece eksi 20 derece kadar düşük sıcaklıklarda çalışabiliyor. Bununla birlikte, bu piller donma noktasının altındaki sıcaklıklarda şarj olmuyor. Üstelik Google, pillerin soğuk havalarda normalden daha hızlı boşalabilecekleri konusunda uyarıyor ve cihazlar çalışma limitlerine yaklaştığında pil ömrü potansiyel olarak yarıya iniyor.
Google, bu gibi durumlarda Nest Doorbell veya Cam'i evin içine almayı öneriyor. Pil ne kadar sıcak ortamda kalırsa, o kadar hızlı şarj oluyor. Cihaz yazılımı soğuk havanın olumsuz etkilerini tespit ettiğinde cep telefonda "Şarj duraklatıldı" veya "Yavaş şarj oluyor" gibi uyarılar görüntülüyor.
Doorbell cihazını elektriğe bağlı olarak çalıştıranlar için de benzer bir sorun söz konusu, çünkü her ne kadar elektriğe bağlı olsa da, gücünü aslında pilden alıyor. Şarjı boşalınca çalışmayı durduruyor ve tekrar hayata döndürmek için evin içine almak gerekiyor. Nest Cam elektriğe bağlıyken gücünü doğrudan aldığından dolayı boş pille de çalışmaya devam edebiliyor.
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