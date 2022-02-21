Çocuğunun İnternetini Kesecekti, Koca Bir İlçeyi İnternetsiz Bıraktı!

Muhtemelen her ebeveyn, çocuğunun eline bir tablet veya telefon geçirip birden gözlerini ondan ayıramaması sorununu yaşamıştır. Çoğu ebeveyn, ebeveyn engellemelerini veya ekran sürelerini sınırlandırmayı deneyerek, çocukları ekrana bakmak yerine aileleriyle ve arkadaşlarıyla zaman geçirmeye teşvik etmeye çalışır. Ama bu çabalar, genellikle hiçbir zaman tüm bir ilçenin internet bağlantısını kesen çoklu dalga bandı bir bozucu kullanmayı içermez.
Genellikle diyoruz; çünkü artık bunu deneyen biri var. Fransa'nın Messanges kentindeki bir adamın, çocuğunu ekran başında zaman geçirmekten caydırmak için yasadışı bir sinyal bozucu kullanması ve çevresindeki büyük bir alanda yaşayanların internet bağlantısını ortadan kaldırmasıyla sonuçlanan şey tam olarak buydu. Şimdi, bu hata nedeniyle 30.000 Euro para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Bir süre boyunca, her gün gece yarısı ile her gece saat 03.00 arasındaki saatlerde gizemli bir internet kesintisinin gerçekleştiği bildirilmekteydi. Bir telefon operatörü bu çağrıyı alarak ve arızanın nedenini bulması için dalgaları izole edebilen bir algılama cihazı ile donatılmış bir laboratuvar aracıyla bir teknisyeni bölgeye gönderdi. Çocuğunun internete bağlanamadığını bilerek muhtemelen rahat bir uykuda olan babanın haberi olmasa da, bu sorunun kaynağı onun kurduğu cihazdı.
Baba sorgulandığında, sosyal medyaya "bağımlı" oldukları için ve çocuğunu internet bağlantısından ayırmak amacıyla bir çoklu dalga bandı bozucu kullandığını söyledi. Ancak yerel medya kuruluşu France Bleu, bu bozucuların genellikle düşünülenden çok daha geniş bir etki alanına sahip olduğunu ve aslında iki belediyeyi kapsayan bir alanı etkilediğini bildirdi. Tabii ki, bariz sebeplerden dolayı, bu cihazların Fransa'da kullanımları yasa dışı.
Ebeveyn, şu anda soruşturma altında ve Ulusal Frekans Ajansı'nın yürüttüğü çalışmaları da kapsamak üzere kendisine yöneltilen tüm cezaları ödemekle yükümlü olacak...
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