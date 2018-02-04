GoPro İçin Tehlike Çanları Çalıyor

Aksiyon kamerası denince akla gelen ilk isim olan GoPro satışlarda hayal kırıklığı yaşarken, geleceği de büyük bir belirsizlikle karşı karşıya.

GoPro için tehlike çanları çalıyor

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