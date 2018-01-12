GoPro'nun Drone Sevdası Kısa Sürdü!
Aksiyon kameralarının bir numaralı markası GoPro, iddialı olduğu diğer bir alan olan drone işinden elini eteğini çekiyor!
Karma drone, GoPro'nun drone pazarındaki ilk denemesiydi. Ve şimdi, aynı zamanda son denemeleri olacağını da doğrulamış durumdalar. Firma, drone işinden vazgeçerek bir kez daha odağını kameralara çeviriyor. Firmanın gelir raporunda belirtilene göre, her ne kadar Karma 2017'de kendi fiyat aralığında ikinci sıraya ulaşmış olsa da, ürünün oldukça rekabetçi bir piyasada büyük sorunlar ile karşılaştığına vurgu yapıldı. Dahası, Avrupa ve ABD'deki "düşmanca düzenlemeler" yüzünden "ilerleyen yıllardaki hedef market miktarı muhtemelen azalacaktı." Başka bir deyiş ile özellikle insanların satın almak istedikleri ürünler küçükken ve otoriteler bu ürünleri pek sevmezken, drone satarak para kazanmak oldukça zor görünüyor.
GoPro, Karma envanterinin satılmasının ardından drone üretimini sonlandıracağını ancak bu ürünlerden almış olan kişiler için hizmet ve desteğe devam edeceğini söylüyor. Karma 2016 Ekim tarihinde yayımlandığı sırada bu drone için ümit oldukça büyüktü. Bu drone oldukça iyi olsa da, donanım hataları ve geri çağrılar satışları etkilemişti ve GoPro'nun drone işinde daha uzun süredir bulunan rakiplerin karşısında olması da ayrı bir etken olarak görülüyordu.
Levent Öztürk
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