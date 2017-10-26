Görev Çubuğuna Web Sitesi Kısayolları Koyun
Edge'de bulunan "sayfayı görev çubuğuna sabitle" özelliğini diğer tarayıcılar ile de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?
Eğer Windows 10 bilgisayarınızı Fall Creators Update ile güncellediyseniz, Microsoft Edge'e gelen yeni özelliği kullanmak isteyebilirsiniz. Yeni özellik sayesinde istediğiniz web sitelerinin kısayollarını görev çubuğunuza sabitlemeniz mümkün.
Tek yapmanız gereken istediğiniz web sayfasını açmak, ardından Edge menüsünden "bu sayfayı görev çubuğuna sabitle" seçeneğine tıklamak. Bu da görev çubuğunuza web sayfasının direkt linkini koyacaktır.
Bu özellik, varsayılan tarayıcınız ne olursa olsun sadece Edge ile birlikte çalışıyor. Ancak isterseniz basit bir teknikle istediğiniz tarayıcının web sitesi kısayollarını görev çubuğunuza ekleyebilirsiniz. Örneğin Chrome kullandığınızı varsayalım, kısayolunu istediğiniz site açıkken seçenekler menüsünü açıp 'diğer araçlar'a tıklayın ve 'masaüstüne ekle...' seçeneğini seçin. Ardından masaüstünüzde oluşan kısayola sağ tıklayın ve 'görev çubuğuna sabitle'ye tıklayın. Favori kısayolunuz görev çubuğunuzda ve artık sevdiğiniz tarayıcıyla açılacak.
Ali Ruhi Öztürk
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