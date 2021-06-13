Gözler Zekanın Aynasıymış: Gözbebekleriniz Ne Kadar Büyükse...

Gözler kalbin aynasıdır derler ama aynı zamanda zekamızın da aynası olabilir: Yeni bir araştırma, gözbebeklerimizin büyüklüğü ile zekamız arasında bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.