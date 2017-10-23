Gran Turismo SPORT İncelemesi

PlayStation 4 pistine ilk kez çıkan Gran Turismo, serinin yeni oyunuyla gönüllere taht mı kuruyor, yoksa tahtı mı yakıyor?

Gran Turismo SPORT İncelemesi

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