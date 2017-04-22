Grand Theft Auto, Tiny Racers ile Köklerine Dönüyor!
Grand Theft Auto için birkaç gün sonra yayınlanacak Tiny Racers modu, oyunu eski günlerine döndürecek!
Grand Theft Auto kamerayı yere indirmeden önce GTA, kuşbakışı bir oyundu. Böylece yol açtığınız kargaşayı tepeden, net biçimde görebiliyordunuz. Oyunun geliştiricisi Rockstar, bu nostaljik görünümün Tiny Racers adlı yeni GTA Online modu ile geri döneceğini duyurdu.
Tiny Racers, yepyeni bir oyun olmaktan ziyade, GTA'daki yarış oyunlarının bakış açısını değiştirecek. Oyunda pistler üzerinde diğer oyuncularla yarışacak, power-up'ları toplamaya çalışacak ve bitiş çizgisinden ilk geçen olmaya çalışacaksınız. Oyunun bize bu sene çıkacak olan Micro Machines'i hatırlattığını da söyleyebiliriz.
Tiny Racers GTA Online modunun videosunu yukarıda izleyebilirsiniz. Rockstar Games'in duyurusuna göre oyun, 25 Nisan'da PC, PlayStation 4 ve Xbox One'a gelecek.
Zeynel A. Öztürk
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