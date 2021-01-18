Grip Hakkında Bir İyi Haber; Bir de Oldukça Kötü Haber Geldi

Size iyi ve kötü haberlerimiz var. İyi haber, COVID-19 tedbirleri sayesinde, 2020-2021 grip mevsimi oldukça hafif geçiyor gibi görünüyor ve diğer birçok yaygın hastalık da azaldı. Kötü haberse, bu durumun gelecek yıllarda tersine dönebilecek olması. Bazı bilim insanları, önümüzdeki yıllarda bu enfeksiyonlarda önemli bir canlanma görülebileceğini düşünüyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün en son influenza güncellemesi, küresel olarak grip aktivitesi seviyelerinin şu anda yılın bu zamanı için beklenenden çok daha düşük olduğunu söylüyor. Aslında, Kuzey Yarımküre'nin birçok bölümünde "mevsim arası seviyelerin altında" görülüyor.
Görünüşe göre diğer yaygın bulaşıcı hastalıklar da geçen yıl azaldı. BioFire, ABD'deki teşhis verilerini kullanarak Ocak 2019'dan Ocak 2021'e kadar çok sayıda solunum yolu patojeninin eğilimini takip etti ve takibi kolay bir tablo oluşturdu. Mart 2020'nin sonunda, grafik adenovirüsler, bakteriyel enfeksiyonlar, insan metapnömovirüs, rinovirüs / enterovirüs, influenza A, influenza B, parainfluenza ve Respiratory Syncytial Virus (RSV) enfeksiyonlarının sayısında keskin bir düşüş görülüyor.
Bunun bir nedeni, sağlık hizmetleri kaynaklarının COVID-19 ile dolup taşması nedeniyle daha az enfeksiyonun rapor edilmesinden kaynaklanıyor da olabilir. Ancak, sosyal mesafe önlemleri ve diğer COVID kısıtlamaları nedeniyle bulaşıcı enfeksiyonlara daha az bulaşma şansı verildiği de açık.
Şimdi de Kötü Haber...
Bu iyi haber, şimdi kötü haberlere geçelim. Bazı araştırmacılar şu anda geçen yılın ötesine bakıyor ve enfeksiyonların çoğunda büyük bir geri dönüş görebileceğinden endişe ediyor. Hepimiz geçen yılın çoğunu diğer insanlardan mümkün olduğunca kaçınarak geçirdik, yani patojenlerle daha az temas halindeyiz ve bu yüzden de yaygın enfeksiyonlara karşı doğal bağışıklığımız düşmüş olabilir.
Grip mevsimini tahmin etmek herkesin bildiği gibi yanıltıcıdır ve mevsimsel grip salgınının zamanlaması, boyutu ve ciddiyetine ilişkin tahminler her zaman o dönemin virüsüne özeldir. 2020-2021 grip sezonunun zayıflığı, gelecekteki salgınların zamanlaması ve ciddiyeti üzerinde sonuçlar doğurabilir.
Proceedings of the National Academy of Sciences'da Kasım 2020'de yayınlanan bir çalışma, COVID-19 salgınının gelecekteki influenza ve RSV salgınları üzerindeki etkisine baktı ve şu sonuca vardı: "Sonuçlarımız, bu dönemde bir duyarlılığın arttığını gösteriyor. Bu kontrol dönemleri, önümüzdeki yıllarda büyük salgınlara neden olabilir."
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