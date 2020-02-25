GTA 5 Hileleri Nelerdir? GTA 5 Hileleri Nasıl Yazılır?

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinden esinlenerek geliştirilen GTA 5, çarpıcı efektleri ve üstün görüntü kalitesiyle oyunculara mükemmel bir deneyim sunuyor. Zengin hikayeye sahip oyunda Michael De Santa, Trevor Phillips ve Franklin Clinton karakterleri arasında geçiş yapma imkanı tanıyor. Aynı anda üç karakterin hikayesine yer veren oyun, aksiyon ve macera dolu görevleri sayesinde diğer seriler ile kıyaslandığında daha gerçekçi bir boyut kazanıyor. 2013 yılında çıkan oyun, popülerliğini koruyarak çok satanlar listesinde zirvede yer alıyor.
GTA 5 Hileleri Nasıl Yazılır?
Tüm platformlarda verilen numaraları oyun içinde telefona yazarak dilediğiniz hileyi aktif edebilirsiniz. Bilgisayar için geçerli olan mod, trainer ve ScriptHook yazılımıyla oyun esnasında ışınlanma, can, silah ve araba hilelerini açabilirsiniz. Sadece PC platformu için geçerli olan (") tuşun özelliğini kullanarak, hileleri açılan pencereden yazabilirsiniz. Diğer platformlarda ise konsol tuşlarını yönlendirerek hile girişini gerçekleştirebilirsiniz. Oyun esnasında kolaylık sağlayan hileler arasında maalesef para hilesi yer almıyor. Son olarak tek kişilik oyunlarda aktif olan hilelerin, GTA 5 Online için geçerli olmadığı belirletelim. Yazımızın devamını inceleyerek tüm platformlarda geçerli olan GTA 5 Hileleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Ölümsüzlük Hilesi
Çatışma esnasında bu hileyi girerek, 5 dakika boyunca karakterinizin can ve zırhının zarar görmemesini sağlayabilirsiniz.
- Telefon: 1-999-724-654-5537
- PC: PAINKILLER
- PS 3 ve PS 4: Sağ, X, Sağ, Sol, Sağ, R1, Sağ, Sol, X, Üçgen
- Xbox One ve Xbox 360: Sağ, A, Sağ, Sol, Sağ, RB, Sağ, Sol, A, B
Can ve Zırh Hilesi
Bu hile; karakterinizin can, zırh ve mermi düzeyini maksimum yapar.
- Telefon: 1-999-887-853
- PC: TURTLE
- PS 3 ve PS 4: Daire, L1, Üçgen, R2, X, Kare, Daire, Sağ, Kare, L1, L1, L1
- Xbox One ve Xbox 360: B, LB, Y, RT, A, X, B, Sağ, X, LB, LB, LB
Polisten Kurtulma Hilesi
Aranma seviyenizi düşürmek veya polislerin sizi takip etmesini engellemek için bu hileyi aktif edebilirsiniz.
- Telefon: 1-999-5299-3787
- PC: LAWYERUP
- PS 3 ve PS 4: R1, R1, Daire, R2, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol
- Xbox One ve Xbox 360: RB, RB, B, RT, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol
Polisleri Peşine Takma Hilesi
Oyun esnasında zorluk seviyesini arttırmak ve polislerle mücadele etmek isterseniz, hileyi girebilirsiniz.
- Telefon: 1-999-3844-8483
- PC: FUGITIVE
- PS 3 ve PS 4: R1, R1, Daire, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ
- Xbox One ve Xbox 360: RB, RB, B, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ
Hızlı Koşma Hilesi
Bu hile sayesinde karakteriniz daha hızlı hareket eder.
- Telefon: 1-999-228-8463
- PC: CATCHME
- PS 3 ve PS 4: Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, L2, L1, Kare
- Xbox One ve Xbox 360: Y, Sol, Sağ, Sağ, LT, LB, X
Yüksek Zıplayış Hilesi
Bu hile sayesinde binaların üzerine çıkacak kadar yükseklikte bir zıplayış gerçekleştirebilirsiniz.
- Telefon: 1-999-467-86-48
- PC: HOPTOIT
- PS 3 ve PS 4: Sol, Sol, Üçgen, Üçgen, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, Kare, R1 R2
- Xbox One ve Xbox 360: Sol, Sol, Y, Y, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, X, RB, RT
Silah Paketi
Oyundaki tüm patlayıcılara ve silahlara, bu hile sayesinde sahip olabilirsiniz.
- Telefon: 1-999-8665-87
- PC: TOOLUP
- PS 3 ve PS 4: Üçgen, R2, Sol, L1, X, Sağ, Üçgen, Aşağı, Kare, L1, L1, L1
- Xbox One ve Xbox 360: Y, RT, Sol, LB, A, Sağ, Y, Aşağı, X, LB, LB, LB
Ağır Çekimde Nişan Alma Hilesi
Nişan almakta zorlandığınızda hileyi girerek, düşmanlarınıza ağır çekim ateş edebilirsiniz.
- Telefon: 1-999-332-3393
- PC: DEADEYE
- PS 3 ve PS 4: Kare, L2, R1, Üçgen, Sol, Kare, L2, Sağ, X
- Xbox One ve Xbox 360: X, LT, RB, Y, Sol, X, LT, Sağ, A
Hava Durumunu Değiştirme Hilesi
Hileyi her yazdığınızda, hava koşulları değişkenlik gösterir.
- Telefon: 1-999-625-348-7246
- PC: MAKEITRAIN
- PS 3 ve PS 4: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kare
- Xbox One ve Xbox 360: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
Yetenekleri Maksimum Yapma Hilesi
Franklin için ağır çekim, Michael için hızlı öldürme ve Trevor karakteri için az hasar alma yeteneklerini maksimum yaparak saldırı esnasında kolayca hareket edebilirsiniz.
- Telefon: 1-999-769-3787
- PC: POWERUP
- PS 3 ve PS 4: X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X
- Xbox One ve Xbox 360: A, A, X, RB, LB, A, SAĞ, SOL, A
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