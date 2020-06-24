GTA 6 Ne Zaman Gelecek? Görünüşe Göre Pek Yakın Bir Zamanda Değil!

Take-Two Interactive'in açıklamaları başta bir GTA 6 heyecanı yaratsa da, sonrası pek umut verici olmadı! GTA 6 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı henüz net olmasa da tahminler var.

24 Haziran 2020 12:49

Levent Öztürk