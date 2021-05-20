GTA5, PlayStation 5 ve Xbox Series X'e Ne Zaman Gelecek? Tarih Belli Oldu!

Rockstar Games'in yıllardır para kazanmaya devam ettiği GTA5 fırtınası dinmiyor, kolay kolay dinecek gibi de durmuyor. Şirketin senaryo modundan sonra GTA Online ile büyük bir oyuncu kitlesine ulaştırdığı GTA5, bugüne kadar çok sayıda yeni nesil platformda boy göstermişti. Yakında bunu bir kez daha yapmaya hazırlanıyor.
Bir süredir PlayStation 5 ve Xbox Series X ile Series S yeni nesil oyun konsollarına geleceği bilinen GTA5 için sonunda tarih belli oldu. Bir blog paylaşımında Rockstar Games, GTA5'in ve GTA Online'ın 11 Kasım 2021 tarihinde mevcut oyun konsollarına geleceğini açıklamış. Böylece GTA 5'i 11 Kasım'dan sonra PS5 ile yeni Xbox oyun konsollarında görebileceğiz.
Ek olarak PS5 kullanıcılarına bir ayrıcalık da tanınacak. GTA Online'ın yeni sürümü, ilk 3 ay boyunca PlayStation 5'te ücretsiz olarak sunulacak. PS5 sahipleri böylece Şubat 2022'ye kadar ücretsiz olarak oyunu oynayabilecekler. Xbox sahipleri ise aynı hizmetten ancak ücret karşılığında yararlanabilecek.
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