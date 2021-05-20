GTA5, PlayStation 5 ve Xbox Series X'e Ne Zaman Gelecek? Tarih Belli Oldu!

Grand Theft Auto 5, PlayStation 5 ile Xbox Series X ve Series S konsollarına çıkacak. Tarih belli oldu!

  • Ercan Uğurlu
GTA5, PS5 ve Xbox Series X'e Ne Zaman Çıkacak?

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